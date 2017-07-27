Cumhuriyet davası | Aydın Engin: Bakire gazeteci olmaz

Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanının yargılandığı davanın bugün dördüncü duruşması görülüyor.

İçlerinde gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, halefi Murat Sabuncu, yayın danışmanı Kadri Gürsel ve muhabir Ahmet Şık’ın da olduğu, 17’si Cumhuriyet çalışanı 19 kişi, çeşitli suçlamalarla İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanıyor.

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Davanın ilk üç gününde Kadri Gürsel, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, karikatürist Musa Kart, okur temsilcisi Güray Öz, avukatlar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör ile Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Önder Çelik, muhabir Ahmet Şık, yazar Hakan Kara, kitap eki yayın yönetmeni Türhan Günay ve mali işler müdürü Bülent Yener savunma yapmıştı.

Cumhuriyet çalışanı olmayan, iddianameye neden eklendiği bilinmeyen Twitter’da Jeansbiri hesabını yönettiği iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu da dün savunma yapanlar arasındaydı.

Yurt dışından basın ve uluslararası kuruluşların da yoğun ilgi gösterdiği davanın ikinci gününde Diken gelişmeleri dakika dakika aktarmaya devam ediyor:

13.40 Savcı Aydın Engin’e “Sizde James Bond ruhu izliyorum” dedi.

Mahkeme başkanından #AydınEngin'e: Sizde 007 Bond ruhu izliyorum

Engin: Gazeteciyim, sadece cemaatle yetinmedim. — Diren Gazeteci (@pressout) July 27, 2017

“Aczimendilerle ilgili ilk röportajı ben yayınladım, Cumhuriyet’te. Cemaatten bir yargıç bu görüşmeden kaynaklı beni 18 aya mahkum etti. Çünkü cemaat ile Aczimendiler rakipti. Ben Hizbullah’la da röportaj yaptım, HDP kurultayı da izledim, Kürt hareketinden miyim? MHP kurultayı da izledim ülkücü müyüm? Abant toplantısı izlediğim için nasıl Cemaatçi oluyorum?”

13.30 Aydın Engin soruları yanıtlıyor: “İsrail imamı Harun Toprak ile 13 iletişim kaydınız varmış. Açıklamanız var mı?”

Engin: “Bir cemaatle ona paralel kişilerle ilişki kurmanın suç olduğu savında savcı. Ben gazeteciyim, işim bu. Harun Toprak bugün FETÖ olarak anılan örgütün ileri gelenlerindendir. Onunla konuşmadan bu örgütü anlayamazsınız. İşim halkın haber alma hakkını ete kemiğe büründürmek. Cemaatten birçok kişiyle görüştüm. Övünerek de söylemiyorum. Suç olduğunu düşünmüyorum. Üç cemaat (Abant) toplantısı izledim, AKP’li bakanlar konuşma yaptı; ama onlar, gelir gider. Ben yazdım. Bakire gazeteci olmaz. Son gittiğimde vitrindeki isimlerin olmadığını gördüm. Tüymüşlerdi. 15 Temmuz’da ben hiç şaşırmadım. Moskova, Leningrad’daki cemaat okullarını ziyaret ettim. Cemaatin nasıl kadro yetiştirdiğini birilerinden duymadım kendim gördüm. Babası alkolik annesi hayat kadını olan bir Slav çocuğuna İstiklal Marşı ezberleten zararla ve zehirli yöntemini kendim gördüm.”

Engin:Ben ilhan selçuk önerisiyle Gülen okullarını ziyaret ettim.Uganda ve moskovada.Cemaatin topluma nasıl sızabileceğini gözlerimle gördüm — Cumhuriyet Savunması (@CumhuriyetAv) July 27, 2017

13.15 Hikmet Çetinkaya’nın ardından gazetenin şu an genel yayın yönetmenliğini yapan Aydın Engin savunmaya başladı.

Engin, söze şöyle başladı: “Üçü tutuklular arasında, ötekiler savunma sıralarında yer alan müdafiler benim kadim avukatlarımdır, yakın arkadaşlarımdır. Onların mesleki yeteneklerine, hukuk, demokrasi kültürlerine güvenim tamdır. O yüzden iddianame üstüne konuşmaya, sizleri yormaya niyetim yok. Akın Atalay, Bülent Utku iddianameye gereken cevabı verdiler ve layık olduğu yere koydular. Ondan benim ekleyeceğim bir şey yok. İddianameye suç kanıtı gibi yerleştirilmiş ve basın savcılığınca herhangi bir soruşturmaya konu edilmemiş dokuz makalemle ilgili herhangi bir açıklama yapmayı da anlamsız buluyorum; zaten ek cümleler kurmama gerek bırakmayacak bir açıklıkla iddianameye cevap veriyorlar. Ancak tutanağa geçmesi için tek bir cümleme izin vermenizi diliyorum: Böyle bir iddianameyle benim ve arkadaşlarımın sanık iskemlesine oturtulmuş olmamız bana hukuk adına utanç, ülkem adına acı veriyor.”

"Böyle bir iddianame ile benim ve arkadaşlarımın sanık iskemlesine oturtulmuş olmamız bana hukuk adına utanç, ülkem adına acı veriyor." — Diren Gazeteci (@pressout) July 27, 2017

13.00 Savcı, Çetinkaya’ya Gülen’in ülkeden tamamen gidip gitmediğini sordu. Anlaşılamayan soruya avukat Fikret İlkiz, “Bunu devlet biliyorsa biz de biliyoruz” yanıtını verdi.

Savcı:Gülen yurtdışında yaşıyor ama ülkeden tamamen gitmiş midir?

Fikret İlkiz:Herkesin bildği soruyu sormanız kast açısından sonuç çıkarmaz — Cumhuriyet Savunması (@CumhuriyetAv) July 27, 2017

#HikmetÇetinkaya: Cumhuryet'in bir anayasası vardır. Yok Atatürkçü çizgiden, laiklikten ayrılıyormuş. Kara propagandadır. Aslı astarı yoktur — Diren Gazeteci (@pressout) July 27, 2017

12.46 Davanın dördüncü günü yazar Hikmet Çetinkaya’nın savunmasıyla başladı.

Çetinkaya’nın savunması şöyle: “Ben gazeteciyim. 1966 yılında Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başladım. 51 yıldır gazetedeyim. İlk önemli haberimden birisi Fethullah Gülen ile ilgilidir. Bornova’da başlayan örgütlenmesini ve vaiz olarak İzmir Kestane Pazarı Camii’ne atanmasını, Akevler Yapı Kooperatifinde, Yamanlar Koleji’nde, Maltepe Askeri Lisesi, Işıklar ve Kuleli liselerinde sahte sağlık raporlarıyla örgütlendiklerine kimseyi inandıramadık. İnanmak istemediler. Bütün siyasal iktidarlar cemaatin ne kadar masum olduğunu ve benim ne kadar haksızlık yaptığımı sürekli söylediler. Hakkımda ‘hoca efendi’ye karşı yazdıklarımdan ceza davaları açtılar. Hakkımda 170 ceza davası açıldı, çoğundan beraat ettim. Poliste, yargıda, eğitimde örgütlenmelerini haberleştirdiğim yıllarda Türkiye kendisini tanımıyordu. Gülen 12 Mart’ta İslam Devleti kurma suçundan İzmir Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi’nde mahkum oldu: Afla kurtuldu, unuttular. Ben Fetullah Gülen’in terör örgütü olmadığını hiçbir yerde söylemedim, yazmadım! Savcılar merak ediyorlarsa; yazdığım haber ve yazıları, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin savcılarının Gülen iddianamesinde alıntı olarak yer aldı. Bulup, okuyabilirler. Şimdi geçmişi unutmuş savcıların iddianamesiyle FETÖ terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılanıyorum.”

İddianameden

İddianamede, eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, halefi Murat Sabuncu, yayın danışmanı Kadri Gürsel, yazar Aydın Engin, mali işler müdürü Bülent Yener ve muhasebe müdürü Günseli Özaltay’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ suçundan ayrı ayrı 7.5 yıldan 15 yıla kadar; Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ve yönetim kurulu üyesi Önder Çelik’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından ayrı ayrı 11.5 yıldan 43 yıla kadar; yönetim kurulu üyeleri Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ve Hikmet Çetinkaya’nın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından ayrı ayrı 9.5 yıldan 29 yıla kadar, muhabir Ahmet Şık’ın ayrıca ‘PKK ve DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Cumhuriyet, terör örgütlerini ‘sevimli gösterme’ye çalışmış

Gazetenin son üç yılda 90 yıllık geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönde değişime uğradığı öne sürülen iddianamede yayın politikasının değişmesi suç unsuru gibi anlatılıyor.

Ayrıca gazetenin terör örgütlerini sevimli göstermeye çalıştığı ileri sürülürken ‘FETÖ’nün gazetenin yönetim kademesini ve Cumhuriyet Vakfı’nı ele geçirmeye çalıştığı savunuluyor.

Dahası gazeteci Kadri Gürsel’e darbe girişiminden yıllar önce gelen telefon aramaları bile irtibat olarak kabul edilerek, bu aramaların içinde ‘ByLock’ kullanıcıları olduğu aktarılarak, bu da örgütle temasın kanıtı diye gösteriliyor.