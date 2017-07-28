Cumhuriyet davası | Ahmet Şık’tan savcıya: Siz mi soruyorsunuz Nazif Karaman mı?

Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanının yargılandığı davanın beşinci gününde mahkeme ara kararını açıklayacak.

İçlerinde gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, halefi Murat Sabuncu, yayın danışmanı Kadri Gürsel ve muhabir Ahmet Şık’ın da olduğu, 17’si Cumhuriyet çalışanı 19 kişi, çeşitli suçlamalarla İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanıyor.

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Davanın ilk dört gününde tutuklu yazar ve avukatlar savunmalarını yaptı. İddianamedeki çelişkili tarafları vurgulayan Cumhuriyet sanıkları, iddianameyi yazan savcı Murat İnam’ın başka bir ‘FETÖ’ davasında müebbet hapisle yargılandığını da vurguladı.

Bir gazetenin yayın politikasını değiştirmenin suç unsuru oluşturmayacağına ve gazeteciliğin yargılandığına dikkat çekilirken, tutuklu sanıklardan Ahmet Şık, savunma yapmayı reddederek Türkiye’yi 15 Temmuz’a sürükleyen koşulları yeniden hatırlattığı konuşmasıyla gündemin tepesine yerleşti.

Cumhuriyet davasında bugün savcının mütalaasının ardından ara karar verilmesi bekleniyor.

Diken, duruşmayı ilk dört günde olduğu gibi, bugün de dakika dakika takip ediyor.

13.40 Duruşma sürerken adliye dışında da Cumhuriyet’e destek olanlar oturma eylemi yapıyor.

13.30 Mahkeme Başkanı daha önce savunma verdiği sırada elinin titrediğini söylediği gazeteci Güray Öz’ün avukatına müvekkilinin bir rahatsızlığı olup olmadığını sordu.

Başkan Güray Öz vekili Av.Adil Demirci'ye müvekkilinizin bir rahatsızlığı var mı? diye sordu meslektaşımız "Bu gerekçeye dayanmayacağız"dedi — Cumhuriyet Savunması (@CumhuriyetAv) July 28, 2017

12.45 Ahmet Şık’ın avukatı Can Atalay savunma yapıyor: “Ahmet cezaevinde bile gazetecilik yapıyor, bize 15 Temmuz’u anlattı burada. Ahmet’in evinde arama yapılmadı hiçbir eşyasını el konulmadı tutuklanma sebebi sadece bir tweet. Savcı ‘Ben bu soruları soracağım’ dedi, sordu ve Ahmet hepsine cevap verdi. İfadesi Terörle Mücadele Şubesi’nde savcı tarafından alındı. Yasak sorgu yöntemidir. Tutanakta imzası olmayan sivil biri ifadeyi takip etti. Twitler meselesi en acı ve eğlenceli olanı. Aynı konuda Anadolu Adliyesi’nde 7 Kasım’da ifade verdik çıktık. Şikayetçi Antep’ten gazeteci. Haberlerin en eskisi iki buçuk, en yenisi iki senelik. Açık ve yakın tehlike varsa savcılık neden bu kadar bekledi? Tipik bir Ahmet Şık sorgusu oldu ve tutukluluğa sevkten farklı bir gerekçe gösterildi. Savcı bize ‘Sorgu bittikten sonra şöyle bir haber var cevap vermek ister misiniz’ dedi. Ahmet Şık, ‘Siz mi soruyorsunuz Nazif Karaman mı?’ diye sordu. (Nazif Karaman Sabah muhabiri, Cumhuriyet dosyası da dahil gazeteci davalarında dosyaların sızdırıldığı isim olarak biliniyor.)

Atalay: Savci bize sorgu bittikten sonra söyle bir haber var cevap vermek ister misiniz dedi

Ahmet Şık:Siz mi soruyorsunuz Nazif Karaman mı? — Cumhuriyet Savunması (@CumhuriyetAv) July 28, 2017

12.20 Davanın beşinci gününde avukatlar savunma yaparken, çizerlerin de yeni çizimleri gelmeye devam ediyor.

12.00 Sanık avukatları savcı mütalaası öncesi tek tek savunma yapıyor. Yazar Hikmet Çetinkaya’nın avukatı Burak Oder: “Bylocklu telefondan aranmış olmanın delil olduğunu anlatmayacağım, nasıl bir algı yaratılmak istendiğini anlatacağım. Hikmet Çetinkaya iddianameye göre Bylockçu bir polis memuru ile görüşmüş numarayı aradık, karakol çıktı. Çetinkaya, davada yardım ettiği iddia edilen örgütlerden aldığı tehditler nedeniyle koruma altındadır, o nedenle polisi aramıştır.”

11.25 Kadri Gürsel’in avukatı Köksal Bayraktar: “Bugün bu davada, basının hür olması gerektiğinin iddia makamınca da ortaya konmasını diliyorum. Basın hürdür, sansür edilemez. Kanun ‘Basın sansür edilemez’i kaldırdı. Ama bugün mahkemenin de ‘Basın hürdür’ dediğini biliyorum. 1903’te gazeteciler sansür heyetine gazete nüshalarını vermemiştir. Bu dava basın bayramının kutlanmasına vesile olsun.”

11.10 Kadri Gürsel’in avukatı İbrahim Koyuncu, müvekkilinin bahsi geçen tarihlerde gazete ve vakıfta görev almadığını hatırlatıyor: “Mayıs 2016’da Cumhuriyet’te yazmaya başladı. Sadece 12 Temmuz’da bir yazı yazdı. Ne ‘FETÖ’, ne darbe geçiyordu.”

Av Koyuncu: "Buraya Norveç'ten gelmedik; adalet fışkırsın beklemiyoruz. Ama hiç değilse bir kırıntı bekliyoruz"#CumhuriyetDavası — Diren Gazeteci (@pressout) July 28, 2017

#KadriGürsel'e bylock suçlamalarına dair: Müvekkilim sadece aranmış, Aranan telefon Sedat Albayrak'a kayıtlı. Onun ifadesi neden alınmamış? pic.twitter.com/1dW6UiO5q3 — Diren Gazeteci (@pressout) July 28, 2017

10.55 Kadri Gürsel’in avukatı İbrahim Koyuncu: “Biz Kadri Gürsel için konuşacağız, vakıf yöneticisi değildir dediğimde diğer sanıklar yanlış anlamasın. İddianamede somut suçlama yok. Önce kendimizi suçlayıp sonra savunacağız.”

#KadriGürsel'in Avukatı İlkan Koyuncu konuşuyor:

"İddianamede somut suçlama yok. Önce kendimizi suçlayıp sonra savunacağız." pic.twitter.com/Zjyq64Gt6r — Diren Gazeteci (@pressout) July 28, 2017

10.51 Duruşma gecikmeli olarak başladı. İlk sözü avukat Ali Rıza Dizdar aldı.

Dizdar, “Günlerdir devam eden duruşmaları izliyoruz. Usul hukuku ceza hukukunun vazgeçilmezidir. Derhal beraat kararı verilmelidir” dedi.

Mahkeme başkanı beraat talebini, “Değerlendireceğiz. Bir takım deliller hakkında araştırma yapmak gerekiyor. Derhal beraat koşulları yok” diyerek reddetti.

İddianameden

İddianamede, eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, halefi Murat Sabuncu, yayın danışmanı Kadri Gürsel, yazar Aydın Engin, mali işler müdürü Bülent Yener ve muhasebe müdürü Günseli Özaltay’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar; Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ve yönetim kurulu üyesi Önder Çelik’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar; yönetim kurulu üyeleri Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ve Hikmet Çetinkaya’nın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından ayrı ayrı 9.5 yıldan 29 yıla kadar, muhabir Ahmet Şık’ın ayrıca ‘PKK ve DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Cumhuriyet, terör örgütlerini ‘sevimli gösterme’ye çalışmış

Gazetenin son üç yılda 90 yıllık geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönde değişime uğradığı öne sürülen iddianamede yayın politikasının değişmesi suç unsuru gibi anlatılıyor.

Ayrıca gazetenin terör örgütlerini sevimli göstermeye çalıştığı ileri sürülürken ‘FETÖ’nün gazetenin yönetim kademesini ve Cumhuriyet Vakfı’nı ele geçirmeye çalıştığı savunuluyor.

Dahası gazeteci Kadri Gürsel’e darbe girişiminden yıllar önce gelen telefon aramaları bile irtibat olarak kabul edilerek, bu aramaların içinde ‘ByLock’ kullanıcıları olduğu aktarılıp örgütle temasın kanıtı diye gösteriliyor.