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Yaramazlara biraz batar!

Cumhuriyet çalışanı Emre İper’e tahliye kararı

Cumhuriyet gazetesinin muhasebe çalışanı Emre İper hakkında tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Cumhuriyet davasında çok sayıda yazar ve yöneticiyle birlikte yargılanan İper, üç yıl bir ay 15 günlük cezanın istinafta kesinleşmesinin ardından 25 Nisan’da ikinci kez tutuklanmıştı.

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Yargı Reformu Paketi’nde beş yılın altındaki cezalara da Yargıtay yolunun açılmasının ardından İper için temyiz süresi gerekçe gösterilerek tahliye başvurusu yapılmıştı.

Cumhuriyet’in haberine göre halen Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan İper hakkında tahliye kararı verildi.

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