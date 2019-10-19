Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapatılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları nedeniyle İstanbul’da Vatan Caddesi ile bağlantı yollar yarın trafiğe kapatılacak.
07:00-14:00 saatleri arasında trafiğe kapalı kalacak yollar şöyle:
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve gelişler,
- D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi,
- 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi,
- Edirnekapı’dan Vatan Caddesi girişi,
- Oğuzhan Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi,
- Sofular Caddesi’nden Vatan Caddesi Girişi,
- Halıcılar Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi,
- Akdeniz Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi,
- Akşemsettin Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi,
- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Vatan Caddesi girişleri,
- Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi,
- O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş
- Vatan Caddesi’ne çıkan tüm cadde ve sokaklar
Sürücüler için alternatif güzergahlar ise Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi olarak belirlendi.