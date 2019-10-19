Diken

Yaramazlara biraz batar!

Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapatılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları nedeniyle İstanbul’da Vatan Caddesi ile bağlantı yollar yarın trafiğe kapatılacak.

Fotoğraf: DHA

07:00-14:00 saatleri arasında trafiğe kapalı kalacak yollar şöyle:

Reklam

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve gelişler,
  • D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi,
  • 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi,
  • Edirnekapı’dan Vatan Caddesi girişi,
  • Oğuzhan Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi,
  • Sofular Caddesi’nden Vatan Caddesi Girişi,
  • Halıcılar Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi,
  • Akdeniz Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi,
  • Akşemsettin Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi,
  • Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Vatan Caddesi girişleri,
  • Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi,
  • O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş
  • Vatan Caddesi’ne çıkan tüm cadde ve sokaklar

Sürücüler için alternatif güzergahlar ise Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi olarak belirlendi.

SON HABERLER

NYT: Trump Kürtlere ihanet ederek Erdoğan’a beklenmedik bir hediye verdi

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, başyazısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını ‘Kürtlere ihanet’ olarak değerlendirdi: “Bu, hem Suriyeli Kürtleri ölümcül düşmanı olarak gören (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a, hem de (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad ve patronları Ruslar ve İranlılara verilen beklenmedik bir hediyeydi.”

Ya Testere Necmi de olmasaydı Tarık abi?

Bu yıl alkışlarımız, Tarık abi gibi, tiyatronun ve sanatın ışığını insanlığa taşırken yitirdiğimiz, bütün gerçek sanatçılarımızın ruhuna değsin…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...