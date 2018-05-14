‘Cumhur’dan seçim sonrası kulisleri: Kabinede MHP’li bakan düşünülmüyor

AKP yanlısı Türkiye gazetesine göre, AKP kulislerinde ‘cumhur ittifakı’ seçimlerden başarılı çıkarsa kabinede MHP’li bakana yer verilmeyeceği, bununla birlikte Meclis başkanının MHP’li olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

AKP ve MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ adı altında yaptığı işbirliğinin seçimlerde başarı sağlanırsa sürdürülme niyeti iki parti kurmayları tarafından daha önce dile getirilmişti.

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Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun kulis haberine göre AKP kulislerinde yeni hükûmet sisteminde MHP’li bir ismin kabinede yer almasının düşük ihtimal olduğu değerlendirilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bu konuya soğuk baktığı belirtildi. Ancak bürokrasideki yapılanmada MHP kökenli isimlerle çalışılabileceği ifade ediliyor. MHP tabanında da hem yeni Meclis yapısında hem de bürokraside MHP kökenli isimlere yer verilmesi beklentisi olduğu, bu taleplerin AKP yönetimi tarafından dikkate alınacağı konuşuluyor. Ayrıca “Meclis Başkanı MHP’li bir isim olabilir” deniyor.