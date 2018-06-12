‘Cumhur’daki sıkıntıya Erdoğan yaklaşımı: İttifak liderler bazında değerlendirilmeli

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Biz bu milleti böldürtmeyeceğiz. Onun için Cumhur İttifakını parçalamaya, bölmeye kimsenin gücü yetmez. Biz Cumhur İttifakını özellikle liderler bazında değerlendirmemiz lazım” dedi.

Erdoğan, TGRT Haber, TVNET, Beyaz TV, Akit TV ortak yayınında açıklamalarda bulundu.

Reklam

Geçen hafta OHAL uygulamasının kaldırılabileceğini söyleyen Erdoğan aynı söylemi yinelerken “Teröre yönelik çok ciddi mücadele verdik. Ciddi manada bu işi yumuşattığımız için 24 Haziran’dan sonra OHAL’e neşter vurabiliriz. Ama herhangi bir sıkıntı olduğunda OHAL tekrardan getirilebilir” diye konuştu.

Erdoğan Kürt oylarının seçimde belirleyici olacağı yönündeki söylemleri değerlendirirken MHP ile birlikte oluşturdukları Cumhur İttifakı’nda sorun olduğu yönündeki iddialara yanıt niteliğinde cümleler kullandı. Erdoğan şöyle konuştu: “Türkiye’de hangi bölgede ne kadar Türk var, Kürt var bunlar ayrı. Böyle zaten mezhebi yaklaşım içinde olanlarında kendilerini pahalıya satma anlayışları vardır. Biz şuna bakalım; Türk milleti ve bu Türk milletinin içinde de tek millet diyoruz. Hep beraber tek millet olacağız. Ama bayrağımız da tek bayrak olacak. Eğer kalkıp da buraya paçavraları sokuşturmak suretiyle bizim bayrağımıza eş bir bayrak koymaya kalkışırlarsa biz üzerlerine F-16, İHA, SİHA oluruz. Her şeyimizle onları yok ederiz. Paralel devletmiş, böyle bir şey söz konusu değil. Biz bu milleti böldürtmeyeceğiz. Onun için Cumhur İttifakını parçalamaya, bölmeye kimsenin gücü yetmez. Biz Cumhur İttifakını özellikle liderler bazında değerlendirmemiz lazım. Aşağıda şu böyle, bu şöyle söylemiş kulak asmayız. Biz liderler olarak Cumhur İttifakını korumakla sorumluyuz.”