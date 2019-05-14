‘Cumhur’da Yahşihan çatlağı: MHP, AKP döneminin 30 yolsuzluğunu tespit etti

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde belediye başkanlığını 31 Mart’ta AKP’li Ahmet Sungur’dan devralan MHP’li Osman Türkyılmaz belediyede 30 yolsuzluk tespit edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

31 Mart yerel seçimlerinde Yahşihan belediye başkanı seçilen Türkyılmaz, AKP’li döneme ait 21 milyon liralık borç miktarını belediyenin resmi internet hesabından açıkladı.

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Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre Türkyılmaz ayrıntı da verdi: “İlçemizde göreve geldikten sonra başlatmış olduğumuz araştırmalar neticesinde başta reklam, ilan, imar, su gibi birimlerde olmak üzere 30’a yakın yolsuzluk tespit edilmiştir. Dosyalar savcılığa iletildikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Türkyılmaz bir belediye personeli hakkında suç duyurunda bulunulduğunu aktardı: “Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin, ilçemiz sınırları içerisindeki iş yerlerinden işgaliye ve reklam bedeli toplayıp, zimmetine geçirdiği tespit edilmiştir. Tüm iş yerlerinde tutanak tutulmuştur. Konu, başsavcılığa bildirilmiş, yasal süreç başlatılmıştır. Zimmete geçirilen tutar 146 bin 275 TL’dir. Yahşihan halkına hesap verme zamanı geldi.”