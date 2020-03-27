Cumhurbaşkanlığı’nın ‘corona’ sitesi açıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yeni tip corona virüsle ilgili son verilerin yer aldığı bilgilendirme sitesini açtı.

Fotoğraf: corona.cbddo.gov.tr

‘corona.cbddo.gov.tr’ adresinden girilen sitede Türkiye’deki son veriler güncellenerek açıklanıyor. Sitede, ayrıca dünya genelinde ‘tanı’, ‘iyileşme’ ve ‘ölüm’ oranları da yer alıyor.

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Türkiye’de ölüm oranı yüzde 2.07

Rakamların güncellenerek yayınlandığı sitede, salgına dair tarihçe, ülke karşılaştırmalarına dair veri ve grafiklere ulaşılabiliyor. Siteye yansıtılan veriler ışığında, dünya genelinde corona virüsüne bağlı ölüm oranının yüzde 4.51 olduğu görülüyor. Türkiye’de ise tanısı konulmuş 3 bin 629 vaka bulunduğu, iyileşenlerin sayısının 26 ve hayatını kaybedenlerin sayısının 75 olduğu görülürken, ölüm oranı yüzde 2.07 olarak aktarılıyor.

Türkiye’de corona virüsüne ilişkin ilk tanının 11 Mart’ta, ilk ölümün 16 Mart’ta ve ilk iyileşen vakanın 26 Mart’ta görüldüğü bilgisi de sitede paylaşılıyor.