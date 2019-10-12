Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe ödeneği 10 yılda yüzde 2 bin 659 arttı

Yeni orta vadeli planla Cumhurbaşkanlığı dahil birçok kurumun bütçe ödeneğinde artışa gidilirken, yeni özelleştirmeler yapılacağı açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022), Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı.

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BirGün’den Nurcan Akdemir’in haberine göre, 2020 yılında kamu idarelerine 10 milyar 723 milyon 151 bin lira, özel bütçeli idareler ise 82 milyar 423 milyon lira ödenek hesaplandı.

Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe ödeneği, 2020 için 3.1, 2021 için 3.5, 2022 yılı için de 3.8 milyar lira oldu. Bu rakam 2019’da 2.8 milyar lira idi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2012’deki bütçe ödeneği ise 138 milyon liraydı. Bu da ödeneğin 10 yılda yüzde 2 bin 659 oranında arttığını gösteriyor.

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Yeni özelleştirmeler yolda

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, planda bazı özelleştirme hamleleri de yer alıyor.

Buna göre atıl durumdaki sosyal tesis ve lojmanlar özelleştirilecek. Hazine’ye ait bazı taşınmazlar, kamu projelerinin finansman sağlanması amacıyla uygulayıcı kuruluşlara devredilebilecek.