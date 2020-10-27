Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 hedefleri arasında ‘kadın üniversitesi’ de var

Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılı için belirlediği hedefler arasında ‘kadın üniversitesi’ kurmak da yer aldı.

Fotoğraf: Reuters

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan ‘2021 yılı Cumhurbaşkanlığı yılık programı’ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

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Ağırlıklı olarak ekonomi ve maliye alanında bölümlerin yer aldığı programda, Yeni Ekonomi Programı’na benzer hedefler belirlendi.

423 sayfalık programda, eğitim, çevre, hukukun üstünlüğü, kentsel dönüşüm, afet yönetimi gibi başlıklarda analizler yapılarak, bu alanlarda istenen hedeflere ulaşılması için alınacak tedbirler sıralandı.

Programda yer alan ‘kalkınma planı’nda yükseköğretimde çeşitliliğin sağlanması için yapılacaklar da belirlendi.

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Bu kapsamda, Japonya’daki örnek incelenerek, sadece kadınların kabul edildiği bir üniversite açılacağı belirtildi.

Hedef doğrultusunda, 2021 yılında Japonya’daki örnek incelenerek bir rapor hazırlanacak. Kadın öğrencilerin yükseköğretime katılımları değerlendirilerek, ‘sorun bulunan alanlar’ saptanacak. Son olarak, kadın üniversitelerinin kurulması için akademik birimler oluşturulacak.

Türkiye’de kadın üniversitesi kurulması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl G20 zirvesi için bulunduğu Japonya’da Mokugawa Kadın Üniversitesi’ni ziyaret etmesiyle gündeme gelmişti.

Erdoğan, Türkiye’de de kadın üniversitesi kurulması için adım atılacağını söylemişti.