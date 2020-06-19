Üniversiteleri yeniden yapılandıracak tasarı

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, üniversitelerin yeniden yapılandırılmasına yönelik bir taslak belgeyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu.
Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre ‘Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi’ adı verilen öneride ‘tematik’, ‘sınırlı alanda uzmanlaşmış’ ve ‘çok yönlü üniversite’ olmak üzere üç tip üniversite modeline yer verildi.
Üniversitelerin ‘devlet’, ‘vakıf’ ve ‘özel’ misyonlarına göre konumlandırılacağı belirtildi.
Meslek yüksekokullarınınsa her bölgede kurulacak ‘bölgesel mesleki eğitim üniversiteleri’ne bağlanması öngörülüyor.
Taslakta devlet üniversitelerinde üniversite konseyleri oluşturulacağı, üst yönetimin konsey ve rektörden oluşacağı da belirtildi.