Cumhurbaşkanlığından ‘TAMAM’ yorumu: Manipülasyon, beyhude çaba

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün akşam sosyal medyada muhalefetin kampanyasına dönüşen ‘TAMAM’ için “Sosyal medyayı kullanarak manipülasyonlara girişmek beyhude bir çaba” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısında “Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak. Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” açıklamasının ardından sosyal medyada muhalefet “TAMAM” kampanyası başlatmıştı. ‘TAMAM’, Twitter’da 1.5 milyonu aşkın tweetle en çok konuşulan konular listesinde dünyada zirveye yerleşti.

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Düzenlediği basın toplantısında Kalın’a bu konu soruldu.

Kalın şöyle yanıt verdi: “Sosyal medya etkin bir iletişim aracı. Sosyal medyayı kullanarak manipülasyonlara girişmek beyhude bir çaba. Bunun kararını verecek olan millettir. Sandığa gittiği zaman asıl belirleyici olacaktır. Bu sosyal medyaya ilgisiz kalalım anlamına gelmez. Sahte hesaplar üzerinden manipülasyonların yapılmasının netice vermediğini geçmişte bundan sonra da vermeyeceğini bir kez daha ifade etmek isterim. Biz gerçeklerle uğraşalım. Hayatımızda çok fazla sanal şey var. 24 Haziran’da milletimizin kararının ne olacağını göreceğiz. Biz bu kararın ‘Devam’ olacağını öngörüyoruz, düşünüyoruz, inanıyoruz. Bu konuda güvenimiz tam. En ufak tereddüdümüz yok. Şu kadar tweet atılmış vesaire. Bunlar çok bağlayıcı değil. Asıl olan milletimizin aklı, vicdanı ile o gün vereceği karardır.”