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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘Öcalan mektubu’na: İthamları reddediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın seçimlerde alınacak tavra ilişkin dünkü mektubu üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak yapılan değerlendirme ve ithamları reddettiklerini açıkladı.

Fahrettin Altun.

Altun, açıklamasında, şöyle dedi: “Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz. Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır, sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak mücadele eder. Milletimiz ‘Kandile mi, yoksa İmralı’ya mı kulak vermeliyiz’ diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır.”

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