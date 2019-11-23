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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanlığından, ‘İnce’ iddiasındaki araç giriş-çıkışlarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’li bir isimle görüştüğü iddialarına ilişkin ortaya atılan, yeni iddiaları da yalanladı. Altun, gazeteci Talat Atilla’nın internet sitesinde zikrettiği otomobil plakalarının, kayıtlarının olmadığını, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir. Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir” sözleriyle yanıt vererek yalanladı.

Fahrettin Altun. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sözcü gazetesinin baş yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP’li Muharrem İnce’nin görüştüğüne dair iddiayı ortaya atmasının ardından, haberin kaynağı olarak, ’20 yıllık gazeteci arkadaşı’ Talat Atilla’nın adını vermişti.

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Atilla, tüm bu tartışmaların ardından kendi sitesinde bir yazı kaleme alarak kaynağının CHP’li olduğunu açıklamıştı. Atilla, haber kendisine geldiğinde çok yönlü kontrol ettiğini belirterek ‘bir şekilde’ Kılıçdaroğlu’na doğrulattığını ifade etmişti.

Atilla, söz konusu görüşme ile ilgili olarak, kendisine gelen bilgileri, şöyle açıklamıştı:

  1. 9 Kasım gece 01:15 de görüşme olduğu…
  2. Giren ve çıkan plakaların isimleri. Resmi kaydı olmayan 06 sfg 4543 plakalı araçla giriş yapıldığı, çıkarken de 06 ghj 1290 plakalı beyaz Audi marka araçla çıkıldığına kadar ayrıntılı bilgiler vardı.

Altun ise yazılı açıklamasında şöyle dedi: “Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu şahıs, bahsi geçen tarihte ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 06 SFG 4543 plakalı bir araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı bir araçla da çıkış gerçekleştirildiğini‘ iddia etmektedir. Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir. Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir. Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz.” 

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