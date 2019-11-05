Cumhurbaşkanlığı’ndan ABD’nin ‘terör raporu’na tepki: Çifte standartlı yaklaşım

Cumhurbaşkanlığı, ABD’nin 2018 Yılı Terör Raporu’nun terör örgütlerine karşı çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: “Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018 Yılı Terör Raporu’nda, PKK terör örgütüne yer verilmesine rağmen, onun Suriye kolu olan YPG’den ve siyasi kolu PYD’den, aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ’den söz edilmemektedir.”

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Açıklama şöyle devam etti: “Bu tavır, son dönemde örneklerine çok sık rastlamaktan dolayı üzüntülü olduğumuz, terör örgütlerine karşı çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneklerinden biridir.”

Açıklamada “ABD’nin bu raporun ardından terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır” ifadelerine yer verildi.