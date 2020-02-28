Cumhurbaşkanlığında yedi saate yakın güvenlik zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısının ardından kurmaylarıyla bir araya geldi. 21:00’da başlayan toplantı 03:30’da sona erdi.

Hatay valisi son olarak saldırıda, ’29 askerin şehit olduğunu, 36 da yaralı bulunduğunu’ söylemişti.

Reklam

İletişim Başkanlığı’ndan toplantı sürerken yapılan açıklamada şöyle denmişti: “Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyeli’nin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci’nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Geçmişte Ruanda’da, Bosna Hersek’te yaşananların bugün İdlib’de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir.”

Telefon diplomasisi

Toplantı sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın da, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien ile telefonla görüştü.