Cumhurbaşkanlığı’nda ‘araç trafiği’ sürüyor: 44 yeni araç alınıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, kamu araçları başta olmak üzere tüm harcama kalemlerinden tasarruf yapılmasını gündeme aldığı bir dönemde Cumhurbaşkanlığı 30 araç satın almak, sekizi şoförlü 14 aracı da kiralamak üzere ihale açtı.

BirGün’ün haberine göre, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açtığı ihalede 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında kullanılmak üzere şehir içinde veya dışındaki faaliyetlerde kullanılacak dokuz binek araç, iki kamyonet ve üç minibüs kiralanacak.

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Kiralanacak araçların özelliklerinin de sıralandığı ilana göre, ‘benzinli’ olması istenen araçların bazılarında LCD TV, araç buzdolabı, dijital ses sistemi, deri koltuk, perde, halı döşeme, açılıp kapanan çalışma masası, şarj ünitesi bulunması istendi.

Tasarruf kararından muaf tutulan ve envanterinde 268 araç bulunan Cumhurbaşkanlığı filosuna yeni yılda 2019 Bütçesine göre de 38 yeni araç alınacağı açıklanmıştı. Böylece ihale usulü ile alınacak araçlar ve Bütçe planlamasına göre alınacak araçlarla birlikte Cumhurbaşkanlığı’nın araç sayısı 2019 yılında 350’ye çıkacak.