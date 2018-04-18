Diken

Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanlığına ilk bağımsız aday Levent Gültekin

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Gazeteci-yazar Levent Gültekin, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

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Diken yazarı Gültekin, adaylığını sosyal medyada bir video yayınlayarak duyurdu.

Gültekin şöyle dedi: “İktidar erken seçim kararı aldı. Bu bir seçim değil, bu bir gasptır. İktidar ülkeyi gasp ediyor. ’24 Haziran’da seçim’ demek, ‘Ben seçimi dün yaptım’ demek. ‘Benden başka bu ülkeyi kimse yönetemez’ demek. Bunu kabul edemeyiz. Biz bu ülkenin evladıyız. Hepimizin seçme, seçilme, özgürce yaşama hakkı var. Bu hakkımızdan vazgeçemeyiz. İnsan gibi, ağır tadıyla, dostça, kardeşçe, özgürce yaşamak için aday oluyorum. Bu bir adaylık meselesi değil aslında. Bu bir makam meselesi değil. Bu bir sorumluluk almak meselesidir. Ülkemizi bir kişinin iki dudağı arasına bırakmama meselesidir. Bu bir kişiye ‘Türkiye senden daha büyüktür’ deme meselesidir. Hep beraber geleceğimize sahip çıkacağız, ben bunun için varım. Aday oluyorum. Sizin de el vermenizi bekliyorum. El verirseniz, omuz omuza verirsek kazanırız, kazanacağız.”

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