Cumhurbaşkanlığı, yükselen dolara aldırış etmedi: S-400’e imza attık, gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya’dan S-400 alımıyla ilgili “Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür. İlk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz” dedi.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin konuşan Oktay, Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye S-400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor, kendi kararını veriyor, kendi seçimini yapıyor. S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz. S-400’ü almamız, Patriotlarla alakalı ‘almıyoruz’ anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz. (Rusya’dan S-400 alımı) Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye’nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok.”

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S-400 yeni Brunson olur mu?

Türkiye Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alınmasına ilişkin anlaşma imzalamış ve teslimat sürecinin temmuz ayından itibaren başlayacağı açıklanmıştı.

ABD ise NATO sistemleriyle uyumlu olmayan S-400’lerin satın alınması halinde Türkiye’nin ABD yaptırımlarıyla karşılaşabileceğini açıklamıştı.

Son bir haftada ABD’li yetkililerden üst üste S-400 eleştirilerinin gelmesiyle piyasalar iki ülke arasında yeni bir krizin ortaya çıkabileceği düşüncesiyle baskı altına girmişti. Dolar/TL kuru 16 Ocak’tan veri ilk kez 5.4412 seviyesini test etmesiyle piyasalarda ‘S-400 yeni Brunson olur mu’ sorusu gündeme gelmişti.