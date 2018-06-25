Cumhurbaşkanlığı | YSK: Erdoğan oyların salt çoğunluğunu aldı

Diken, seçim sonuçlarını AA, YSK, CHP ve Adil Seçim Platformu’nun verileriyle dakika dakika aktarıyor…

03.32 AA’ya göre sandıkların yüzde 99.16’sı açıldı.

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Erdoğan: 52.55

İnce: 30.67

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Demirtaş: 8.36

Akşener: 7.33

Karamollaoğlu: 0.89

Perinçek: 0.2

03.10 CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu: “02.30 itibariyle İstanbul’da, oyların %98’i ıslak imzalı tutanak teyidiyle sisteme girilmiş olup YSK verileriyle örtüşmektedir. İstanbul’da başta örgüt emekçilerimiz olmak üzere, oy kullanan ve sandıklara sahip çıkarak doğru sayılmasını sağlayan herkese sonsuz teşekkürler.

Sonucu değiştirecek oranda olmasa da, her bir oyumuza sahip çıkma adına sorunlu sandıklara gerekli itirazlar tarafımızca yapılmaktadır. Ülkemizin aydınlık geleceği için mücadelemiz devam edecektir.”

02.50 CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, parti önündeki protestoda konuştu: “Arkadaşlar burası parti, burası bir kurum. YSK’nın verilerine, AA’nın verilerine güvenecek halimiz yok. Hadi iyi geceler. Yarın sabah sizi bekliyoruz. Buyurun gelin. Yarına kadar bize müsade edin. Sizi seviyoruz. Direne direne kazanacağız. Başaracağız. Yarın görüşmek üzere.”

02.39 CHP’li vekil Haluk Pekşen: “Yurt dışında kullanılan 1.5 milyon oyun sayım ve dökümü halen devam ediyor. Nasıl oluyor da bu oylar hiçbir şekilde YSK sistemine yüklenmeden sonuçlar ortaya çıkıyor?Bu gece yaşanan hiçbir şey normal değildir…!”

Yurt dışında kullanılan 1.5 milyon oyun sayım ve dökümü halen devam ediyor.Nasıl oluyor da bu oylar hiçbir şekilde YSK sistemine yüklenmeden sonuçlar ortaya çıkıyor?Bu gece yaşanan hiçbir şey normal değildir…! — Haluk Pekşen (@halukpeksen) June 24, 2018

02.14 YSK Başkanı Sadi Güven: “Bu seçimde seçmen sayısı 56 milyon 352 bin 652. Erdoğan geçerli oyların salt çoğunluğunu almıştır. Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 10 barajını geçen partiler, AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, MHP olarak belirlenmiştir.”

01.56 Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu partisinin genel merkezi önünde konuştu: “Bugün gördüğümüz neticeden çok daha iyisini beklerdik. Ama demokrasilerde milletin tercihi neyse ona saygı duyulur. Millet böyle bir tercihte bulundu. Biz de bu tercihe saygı göstermek durumundayız. İktidarda bulunan arkadaşlar eğer bu ifadelere biraz bundan sonra kulak kabartırlar, bunları dikkate alırlarsa hem kendilerinin hem de memleketin faydasına olur diye düşünüyoruz. Burada işimizi bırakıyor değiliz. Bundan sonra çalışmalarımıza inşallah daha büyük gayretle devam edeceğiz. Elbette bugün içinde bulunduğumuz şartlar bu milleti nasıl etkiliyor, neden böyle etkiliyor? Onu da dikkate alarak yeni metotlar geliştirmeye, millete ulaşmaya gayret edeceğiz.”

01.50 AA’ya göre sandıkların yüzde 98.75’i açıldı.

Erdoğan: 52.53

İnce: 30.7

Demirtaş: 8.33

Akşener: 7.35

Karamollaoğlu: 0.89

Perinçek: 0.2

01.19 Muharrem İnce, bugün öğlen 12.00’da CHP Genel Merkezi’nde açıklama yapacak.

Bugün saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyeceğim. — Muharrem İNCE (@vekilince) June 24, 2018

01.12 Gazeteci İsmail Küçükkaya’ya konuşan İnce: “Tabii ki adil bir yarış değildi. Kampanyada birtakım sorunlar yaşandı. Söyleyeceklerim var. Ama kazandığını kabul ediyorum. Yarın açıklama yapacağım.”

00.56 CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: “Bütün vatandaşlarımıza sandığa gidip oy kullandıkları için teşekkür ediyorum. Demokrasilerde demokratik seçimler olur. Milletin iradesinin sandıktan çıkması için gayret ettik. Seçimle ilgili güvenliğin sağlanması için fedakarca çaba gösterildi. Emek harcayanlara teşekkür ediyoruz. Sonuçlar toplanmaya devam ediyor. YSK açıklamasını yapıncaya kadar süreci takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmasın.”

00.45 Gazeteci İsmail Küçükkaya: “İnce ile yazıştım; sorum üzerine tam cümlesi şöyle: ‘Adam kazandı’.“

İnce ile yazıştım; sorum üzerine tam cümlesi şöyle: “Adam kazandı.” — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) June 24, 2018

00.43 AA’ya göre Erdoğan, AKP genel merkezinde konuşma yapmak için Ankara’ya gidiyor.

00.40 AA verilerine göre, sandıkların yüzde 98.25’i açıldı.

Erdoğan: 52.5

İnce: 30.74

Demirtaş: 8.28

Akşener: 7.37

Karamollaoğlu: 0.89

Perinçek: 0.2

00.18 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, balkon konuşmasını yarın yapacak. AKP genel merkezindeki konuşmayı Binali Yıldırım yapacak. AA’ya göre, Erdoğan Kısıklı’da yaralanan çocuğu ziyaret ettiği için konuşmasını erteledi.

00.12 AA verilerine göre, sandıkların yüzde 97’si açıldı.

Erdoğan: 52.5

İnce: 30.8

Demirtaş: 8.3

Akşener: 7.4

Karamollaoğlu: 0.89

Perinçek: 0.2

23.49 Adil Seçim Platformu’nun verilerine göre, sandıkların yüzde 96.4’ü açıldı.

Erdoğan: 52.56

İnce: 31.34

Akşener: 7.54

Demirtaş: 7.45

Karamollaoğlu: 0.9

Perinçek: 0.2

23.25 İnce: “Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra bir açıklama yapacağım.”

Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra bir açıklama yapacağım. — Muharrem İNCE (@vekilince) June 24, 2018

23.20 AA verilerine göre, sandıkların yüzde 97’si açıldı.

Erdoğan: 52.61

İnce: 30.76

Demirtaş: 8.13

Akşener: 7.41

Karamollaoğlu: 0.89

Perinçek: 0.2

23.00 Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran: “Bütün vatandaşlarımızı sandık başlarından ayrılmamaları için uyarıyoruz. Daha hiçbir şey bitmedi, sayımlar devam ediyor.”

22.42 AA verilerine göre sandıkların yüzde 95.9’u açıldı.

Erdoğan: 52.7

İnce: 30.7

Demirtaş: 8

Akşener: 7.4

Karamollaoğlu: 0.9

Perinçek: 0.2

22.30 AA: “Erdoğan’a tebrik mesajları sürüyor. Arayıp kutlayan liderlere şu isimler eklendi: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir, Makedonya Cumhurbaşkanı George İvanov, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah.”

22.15 Resmi YSK verilerine göre, açılan sandık 110.970.

Erdoğan: 54.36

İnce: 29.73

Akşener: 7.88

Demirtaş: 6.93

Karamollaoğlu: 0.9

Perinçek: 0.2

22.11 CHP sözcüsü Bülent Tezcan: “Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır. Açılan sandıkların oranı yüzde 39. Bu tabloya baktığımızda sayın Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 33.65, 6 milyondan fazla oy. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 51.77, sayın Meral Akşener’in yüzde 8.99, sayın Selahattin Demirtaş’ın yüzde 4.60, sayın Temel Karamollaoğlu binde 88, sayın Doğu Perinçek binde 21. Toplam yüzde 39 sandıklar ve geride yaklaşık 40 milyona yakın bekleyen oy var.

Yüzde 70’le açılış yapan Anadolu Ajansı’nın şu an itibarıyla indiği rakamlara bakın. Kimse erken gelin güvey olmasın, kimse erken davul zurna çalmasın.”

22.10 Habertürk muhabiri Murat Ağca’nın aktardığına göre, cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimi için kullanılan oylar çuvallarla Kadıköy İlçe Seçim Kurulu’na getirildi. Görevliler tarafından teslim alınan sandık sonuçları ise YSK sistemine giriliyor.

22.05 Fox Tv yayınına bağlanan CHP’li vekil Haluk Pekşen: “YSK sandıkların yüzde 56.7’sini sisteme girdi. Bu yüzde 56’ya göre ikinci tura kaldığını çok net söyleyebilirim. YSK’nin bize vermiş olduğu 56.7 rakamına göre İnce’nin yüzde 40’a karşı Erdoğan’ın yüzde 44 oy oranı var. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Adana’nın oyunu henüz girmedi.”

21.58 AA verilerine göre, sandıkların yüzde 93.2’si açıldı.

Tayyip Erdoğan: 52.98

Muharrem İnce: 30.6

Selahattin Demirtaş: 7.87

Meral Akşener: 7.46

Temel Karamollaoğlu: 0.9

Doğu Perinçek: 0.2

21.50 CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu: “Parti verilerimiz uyarınca seçim ikinci tura kalıyor. Sandıkları ıslak imzalı tutanakları almadan ve görevi tamamlamadan terk etmeyiniz.”

21.42 Resmi YSK verilerine göre, açılan sandık 73.350.

Tayyip Erdoğan: 55.28

Muharrem İnce: 28.95

Meral Akşener: 8.13

Selahattin Demirtaş: 6.52

Temel Karamollaoğlu: 0.91

Doğu Perinçek: 0.2

21.35 Adil Seçim Platformu’nun verilerine göre, açılan sandık 100.609.

Tayyip Erdoğan: 52.53

Muharrem İnce: 29.88

Meral Akşener: 8.88

Selahattin Demirtaş: 7.62

Temel Karamollaoğlu: 0.89

Doğu Perinçek: 0.21

21.20 İnce: “Sandık görevlisi arkadaşlarım; an itibariyle YSK’nın sisteminde sandıkların yüzde 37’si açılmış gözükmektedir. Televizyonlarda ise Anadolu Ajansı kaynaklı sandıkların yüzde 85’inin açıldığı yönünde haberler yapılmakta/sonuç açıklanmaktadır. Sandıkları terk etmeyin!”

21.17 AA: “Erdoğan’a tebrikler sürüyor. Otoriter yönetimiyle bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Erdoğan’ı arayıp kutlayan ilk Avrupalı lider oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bekir İzzetbegoviç, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da Erdoğan’ı kutladı.”

21.15 AA verilerine göre Demirtaş yüzde 7.56’yla yüzde 7.48’de olan Akşener’i geçti.

21.10 AA verileri…

Sandıkların yüzde 85.6’sı açıldı.

Tayyip Erdoğan: 53.82

Muharrem İnce: 30.14

Meral Akşener: 7.49

Selahattin Demirtaş: 7.46

Temel Karamollaoğlu: 0.9

Doğu Perinçek: 0.2

20.55 Adil Seçim Platformu ilk sonuçlarını açıkladı.

Buna göre açılan sandık sayısı 21.174.

Tayyip Erdoğan: 43.51

Muharrem İnce: 33.92

Meral Akşener: 12.8

Selahattin Demirtaş: 6.69

Temel Karamollaoğlu: 2.86

Doğu Perinçek: 0.22

20.53 Sandıkların yüzde 80’i açıldı.

Tayyip Erdoğan: 54.27

Muharrem İnce: 29.89

Meral Akşener: 7.49

Selahattin Demirtaş: 7.25

Temel Karamollaoğlu: 0.91

Doğu Perinçek: 0.2

20.45 AA: “MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.”



20.40 Sandıkların yüzde 75’i açıldı.

Tayyip Erdoğan: 54.67

Muharrem İnce: 29.66

Meral Akşener: 7.48

Selahattin Demirtaş: 7.08

Temel Karamollaoğlu: 0.91

Doğu Perinçek: 0.2

20.28 Sandıkların yüzde 70’i açıldı.

Tayyip Erdoğan: 55.08

Muharrem İnce: 29.41

Meral Akşener: 7.48

Selahattin Demirtaş: 6.92

Temel Karamollaoğlu: 0.91

Doğu Perinçek: 0.2

20.24 Akşener’in oy kullandığı sandıkta en fazla oy Erdoğan’a çıktı: 175. İnce 115, Akşener 32 oy aldı.

20.15 Sandıkların yüzde 65.6’sı açıldı.

Tayyip Erdoğan: 55.47

Muharrem İnce: 29.2

Meral Akşener: 7.47

Selahattin Demirtaş: 6.75

Temel Karamollaoğlu: 0.92

Doğu Perinçek: 0.19

20.03 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: “İstanbul’da İnce’nin oyu yüzde 43.55, Erdoğan yüzde 44.91. Sandıkların yüzde 20’si sayıldı.”

20.00 Bahçeli’nin oy kullandığı sandıkta en fazla oy İnce’ye çıktı. 346 oyun 245’i İnce’ye gitti. Erdoğan’a 57, Akşener’e 29, Demirtaş’a altı, Karamollaoğlu’na beş, Perinçek’e ise bir oy çıktı

19.54 Adil Seçim Platformu’nun verilerine göre, Erdoğan yüzde 43 İnce yüzde 33.

19.52 İstanbul’da sandıkların yüzde 74’ü açıldı. Erdoğan yüzde 52, İnce 34.7.

19.50 Sandıkların yüzde 55’i açıldı.

Tayyip Erdoğan: 56.22

Muharrem İnce: 28.76

Meral Akşener: 7.44

Selahattin Demirtaş: 6.46

Temel Karamollaoğlu: 0.93

Doğu Perinçek: 0.19

19.41 Sandıkların yüzde 50’si açıldı.

Tayyip Erdoğan: 56.5

Muharrem İnce: 28.6

Meral Akşener: 7.45

Selahattin Demirtaş: 6.34

Temel Karamollaoğlu: 0.93

Doğu Perinçek: 0.19

19.40 Ankara’daki Yüksek Seçim Kurulu binasının önünde olan BBC Türkçe muhabiri Çağıl Kasapoğlu’nun aktardığına göre binaya çıkan bütün sokaklar polis tarafından kesilmiş durumda. Çevre binalarda yaşayanlar da polis eşliğinde evlerine gidebiliyor.

19.35 Adil Seçim Platformu’nun verilerine göre Erdoğan yüzde 48.1 İnce yüzde 30.5.

19.30 İnce’nin oy kullandığı sandıktan Erdoğan’a 167, İnce’ye 144, Akşener’e 23, Demirtaş’a dört, Perinçek’e bir oy çıktı.

19.28 Sandıkların yüzde 45’i açıldı.

Tayyip Erdoğan: 56.77

Muharrem İnce: 28.43

Meral Akşener: 7.45

Selahattin Demirtaş: 6.23

Temel Karamollaoğlu: 0.93

Doğu Perinçek: 0.19

19.25 Erdoğan’ın İstanbul Üsküdar’da oy kullandığı sandıkta kendisine 188 oy çıktı. Aynı sandıkta İnce’ye 103 oy çıkarken, Akşener 23 oy aldı. Toplam 331 oyun kullanıldığı sandıkta Demirtaş’a 9 oy çıktı.

19.22 Sandıkların yüzde 40’ı açıldı.

Tayyip Erdoğan: 57.02

Muharrem İnce: 28.31

Meral Akşener: 7.44

Selahattin Demirtaş: 6.11

Temel Karamollaoğlu: 0.93

Doğu Perinçek: 0.19

19.21 NTV: 30 büyükşehirin 25’inde Erdoğan, üçünde İnce önde.

19.20 NTV: İzmir’de sandıkların yüzde 19’u açıldı. Erdoğan yüzde 51.3, İnce yüzde yüzde 35.17.

19.18 NTV: Ankara’da sandıkların yüzde 26’sı açıldı. Erdoğan yüzde 56,91, İnce yüzde 30,57.

19.17 NTV: İstanbul’da oyların yarısı sayıldı. Erdoğan yüzde 53’le önde.

19.15 Adil Seçim Platformu’nun verilerine göre Erdoğan yüzde 46.5, İnce yüzde 40.3.

19.13 Sandıkların yüzde 35.3’ü açıldı.

Tayyip Erdoğan: 57.38

Muharrem İnce: 28.06

Meral Akşener: 7.48

Selahattin Demirtaş: 5.96

Temel Karamollaoğlu: 0.93

Doğu Perinçek: 0.19

19.00 CHP’nin verilerinde Erdoğan yüzde 46.58, İnce yüzde 40.35 olarak görülüyor. Bu sonuçlar 10 bin sandığa ait. Toplam sandıkların yüzde 5.5’ine denk geliyor.

18.53 Sandıkların yüzde 25’i açıldı.

Tayyip Erdoğan: 58.62

Muharrem İnce: 27

Meral Akşener: 7.63

Selahattin Demirtaş: 5.63

Temel Karamollaoğlu: 0.94

Doğu Perinçek: 0.18

18.50 Sandıkların yüzde 22.9’u açıldı.

Tayyip Erdoğan: 58.92

Muharrem İnce: 26.72

Meral Akşener: 7.69

Selahattin Demirtaş: 5.56

Temel Karamollaoğlu: 0.94

Doğu Perinçek: 0.18

18.45 Sandıkların yüzde 20’si açıldı.

Tayyip Erdoğan: Yüzde 59.26

Muharrem İnce: 26.35

Meral Akşener: 7.74

Selahattin Demirtaş: 5.46

Temel Karamollaoğlu: 0.94

Doğu Perinçek: 0.18

18.43 Milletvekilliği seçimi için sandıkların yüzde 7.1’i, cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 21.7’si açıldı.

18.40 Sandıkların yüzde 17.6’sı açıldı.