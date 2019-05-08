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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanlığı yetkilisi İmamoğlu’na destek veren sanatçıları ‘kayda’ geçirdi

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle destek veren sanatçıların isimlerini bir kağıda yazıp Twitter hesabından ‘kayıt’ ifadesiyle paylaştı.

İmamoğlu’nun YSK’nın seçimi iptal etme kararının ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi ‘konuşma’ya çağırması üzerine birçok ünlü Twitter’da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle mesaj paylaşmıştı.

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Safi’nin paylaştığı isimler yazılı kağıtta “#HerŞeyÇokGüzelOlacak diyenler devam” ifadesi ve bu etiketle paylaşım yapan sanatçıların isim ve soy isimleri yer aldı.

Safi, tepkilerin ardından hesabını korumalı hale getirdi.

Safi’nin paylaşımı ardından, eski tweet ve facebook paylaşımlarının ekran görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı. Ekran görüntülerinde, Safi’nin açık hakaretleri ve tehditkar ifadeleri göze çarpıyor.

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