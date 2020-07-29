Cumhurbaşkanlığı: WhatsApp ve Telegram kısıtlaması sadece gizli belgeleri kapsıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yalnızca gizlilik içeren belgelerin WhatsApp ve Telegram’dan gönderilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Milliyet gazetesinde bugün yayınlanan haberde, kamu personelinin anılan uygulamaları kurumsal işlemlerde kullanamayacağını ancak özel hayatında kullanabileceği belirtilmişti.

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Cumhurbaşkanlığı’nın yazılı açıklamasında, 27 Temmuz’da Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi yayınlandığı ve daha sonra basında haberlerin çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı’nın 6 Temmuz 2019 tarihli genelgesiyle, bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken tedbirlerin yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Genelge ve rehberin kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı işleten işletmeleri kapsadığını aktarıldı.

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Açıklamada şöyle dendi: “Rehber içeriğinde, ülkemizin verisinin ülkemizde kalması ve veri mahremiyeti konusunda bilinçli olunması vurgulanmıştır. Rehberde dijital altyapılarımızın siber saldırılara karşı mukavemetinin artırılması amacıyla kritik bilgi ve verilerin saklanma esaslarından kodlu ve kriptolu haberleşmeye, sosyal medya üzerinden gizlilik dereceli verilerin paylaşımından elektromanyetik yayılım güvenliğine, endüstriyel kontrol sistemleri güvenliğinden bulut bilişim güvenliğine kadar birçok konuda alınması gereken tedbirler seviyelendirilmiş olarak yer almaktadır.”

‘Sadece gizlilik içeren belgeler için’

Rehberde ‘Anlık Mesajlaşma Güvenliği’ başlığında kurumsal veri ve haberleşme güvenliğinin sağlanması amacıyla yerli ve milli uygulamaların tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yabancı menşeli mesajlaşma uygulamalarının kullanımına ilişkin tedbir maddesi, sadece gizlilik içeren kurumsal haberleşme ve belge paylaşımına yöneliktir. Anılan tedbir maddesi ile kamu personelinin kişisel haberleşmelerde kullandığı anlık mesajlaşma uygulamalarına yönelik herhangi bir düzenleme ve kısıtlama bulunmamaktadır. Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi özelinde yer alan tedbir maddeleri kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmeleri kapsamakta, kişilerin haberleşme hürriyetine müdahale edecek herhangi bir içerik barındırmamaktadır. Basında ve sosyal medyada yer alan Whatsapp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının yasaklanması yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakta olup, vatandaşlarımızın ve kamu personelimizin günlük hayatlarında kullandıkları iletişim uygulamalarına yönelik bir kısıtlama kesinlikle söz konusu değildir.”