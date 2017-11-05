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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü: Suriye Halkları Kongresi ertelendi, PYD katılmayacak

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya’nın PYD’nin Suriye Halkları Kongresi’ne katılmayacağını bildirdiğini aktardı.

Fotoğraf: Reuters

Kalın’ın açıklaması, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 18 Kasım’daki kongreye Suriye’deki tüm tarafları davet ettiklerini söylemesinden bir gün sonra geldi.

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NTV’ye konuşan cumhurbaşkanlığı sözcüsü, kongreyi toplamayı planlayan Rusya’dan daha fazla bilgi istediklerini, Moskova’nın da talebi kabul ettiğini söyledi.

 “O arada bir tür emrivakiyle ilan edildiğini duyduk biz ve itiraz ettik. Bunun üzerine Kremlin bizimle temas etti, bu toplantıyı ertelendiklerini açıkladılar” diyen Kalın, Rusya’nın kongreyi ertelediğini, PYD’nin de bu kongreye katılmayacağını dile getirdi.

PYD krizi

Türkiye’yle Rusya arasında geçen günlerde PYD’nin Astana görüşmelerine davet edilmesi sonrası kriz patlak vermişti.

Türkiye’nin ‘terörist’ dediği PYD’nin Rusya tarafından masaya davet edilmesi Ankara’yı kızdırmış ancak Moskova davetini geri çekmemişti.

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