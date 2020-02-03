Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerimizin kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib’de Suriye ordusunun ateş açması sonucu dört askerin hayatını kaybetmesine tepki göstererek, “Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir” dedi.

Fotoğraf: tccb.gov.tr (Arşiv)

Suriye’nin İdlib bölgesine gönderilen takviye unsurlara, bu sabah Suriye hükümet güçleri tarafından topçu ateşi açılması sonucu dört asker hayatını kaybederken biri ağır olmak üzere dokuz asker yaralanmıştı.

Reklam

İbrahim Kalın, Twitter’daki açıklamasında şöyle dedi: “Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’de şehit olan 4 askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir.”

Rusya destekli Suriye ordusu, büyük ölçüde muhaliflerin kontrolünde olan İdlib kentinde son dönemde ilerlemeye başlamıştı. Son olarak, Suriye ordusunun İdlib’in en büyük ilçesi Maarat el Numan’a girmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığı ‘gözlem ve kontrol noktalarını tehlikeye atacak her türlü girişime karşılık verileceğini’ duyurmuştu. İran ve Rusya’yla varılan İdlib mutabakatı kapsamında Türkiye’nin bölgede 12 gözlem noktası bulunuyor.