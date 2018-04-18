Cumhurbaşkanlığı seçimi: İlk turda ‘bitmezse’ ikinci sandık 8 Temmuz’da

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, adaylardan biri yüzde 50’lik oy oranına ulaşamazsa ikinci tur 8 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı seçim kanununda şu ifadeler yer alıyor: “Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.”

Üniversite sınavlarıyla çakışma yok

Kanunda yer alan oylamayı izleyen ikinci pazar günü 8 Temmuz 2018 tarihinde denk geliyor. Dolayısıyla, erken seçim kararı nedeniyle 30 Haziran ve 1 Tammuz’a ertelenen üniversite sınavlarıyla çakışma söz konusu değil.

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Bahçeli önermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salı günkü grup konuşmasında 3 Kasım 2019’da yapılması beklenen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018’da yapılmasını önermişti.

Erdoğan ve Bahçeli bugün 13.30’da Beştepe’te bir araya gelmiş, görüşme yarım saat sürmüştü.

İki buçuk saat sonra kameraların karşısına geçen Erdoğan erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamıştı.