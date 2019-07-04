Cumhurbaşkanlığı: S-400’ler haftaya geliyor

Ölçmek, önceden belirlenmiş metrik(ler) birimlerinde, sürecin/ürünün karşılığının hesaplanmasıdır. Yeni Askerlik Kanunu ile iyileştirilmek istenen nedir? Nasıl ölçülmüş ve mevcut tasarı ile bunun iyileştirileceğine karar verilmiştir?