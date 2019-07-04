Cumhurbaşkanlığı: S-400’ler ‘aktif şekilde’ kullanılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400 teslimatının yakın bir tarihte başlayacağını ve ‘aktif bir şekilde kullanılacağını’ açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Beştepe’deki kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Kalın, S-400 teslimatı ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı: “Teslimat konusunda tam gün ve zaman veremiyorum. Çok yakın bir zamanda teslimatı yapılacak ve aktif olarak kullanılacak. Hava savunma güvenliği ihtiyaçları çerçevesinde hayata geçirilecek. Türkiye, egemen ülke olarak karar vermiştir. S-400’ler, NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike oluşturacak bir taarruz sistemi değildir. F-35’lere tehdit oluşturacak yönü bulunmamaktadır. S-400’lerin nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve kuvvet komutanlıklarımız birlikte yürütüyorlar. Çalışmalar nihayete erdiği zaman kamuoyu ile paylaşırız.”

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‘Babacan ile görüşme oldu, cumhurbaşkanı uygun gördüğünde açıklanır’

İbrahim Kalın, geçen yıl Ekim ayında İstanbul’da Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa liderlerinin katılımıyla yapılan dörtlü zirvenin ikinci toplantısının yine Türkiye’de yapılması konusunda da muhataplarla mutabık kalındığını açıkladı. Kalın, G-20 zirvesinde dörtlü zirvenin Ağustos ya da Eylül başında yapılmasının planlandığını söyledi. Kalın, dörtlü zirvede Suriye başta olmak üzere bölgedeki genel güvenlik konularının etraflı şekilde ele alınacağını belirtti.

İbrahim Kalın, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, yeni ihtiyaçlar, yeni sınamalar ortaya çıktıkça güncellenmesinin, yeni adımlar atılmasının normal olduğunu da kaydetti.

Kalın, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) hakkındaki tartışmalara ilişkin olarak da şöyle konuştu: “YİK, ilk toplantısını yaptı fakat çalışma esas ve usulleriyle ilgili çalışma devam ediyor. Tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, onaylandığında Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.”

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İbrahim kalın, gündemlerinde kabine revizyonu olmadığını da belirtti.

Sözcü Kalın, AKP kurucusu Ali Babacan’ın kuracağı öne sürülen yeni parti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili benim şu an bilgi vermem uygun olmaz. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar.”