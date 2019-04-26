Cumhurbaşkanlığı korumalarının darp ettiği avukatın gözaltı görüntüsü

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı’nın önündeki yolun trafiğe neden kapatıldığını sorduğu için cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edilen avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun gözaltına alınma görüntüsü ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da nikâh şahitliği yaptığı düğün için Çırağan Sarayı’nın önündeki caddenin bir bölümü trafiğe kapatılmıştı.

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Çevrede bulunan cumhurbaşkanlığı korumaları, Sürenoğlu’nu ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla bir araca götürmüştü.

Burada ters kelepçe vurulduğunu söyleyen Sürenoğlu, gözlerinin de bağlanarak darp edilmeye başladığını anlatmıştı.

Videoda avukatın duruma “Bir düğün için olur mu” diyerek isyan ettiği görülüyor.

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Sürenoğlu savcılık ifadesinde şunları söylemişti: “Ben oraya Erdoğan’ın geleceğini dahi bilmiyordum. Sadece yolun neden kapalı olduğunu sordum. Kesinlikle cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Bana cumhurbaşkanı korumaları işkence yaptı ve zorla cumhurbaşkanına hakaret ettiğimi beyan eden tutanak imzalatıldı.”