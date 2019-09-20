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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi: 49 kentin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararnameyle 49 kentin emniyet müdürü değişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararnamede, kentlerin 14’ünde emniyet müdürleri merkeze çekildi. Müdürler başmüfettiş yapıldı.

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