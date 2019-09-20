Cumhurbaşkanlığı kararnamesi: 49 kentin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararnameyle 49 kentin emniyet müdürü değişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararnamede, kentlerin 14’ünde emniyet müdürleri merkeze çekildi. Müdürler başmüfettiş yapıldı.
Atamalar şöyle:
Yaramazlara biraz batar!
Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararnameyle 49 kentin emniyet müdürü değişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararnamede, kentlerin 14’ünde emniyet müdürleri merkeze çekildi. Müdürler başmüfettiş yapıldı.
Atamalar şöyle:
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