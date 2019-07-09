‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ eleştirisine ‘had bildirimi’, Meclis’i gerdi

TBMM Genel Kurulu’nda, AKP, MHP ve CHP’li milletvekilleri arasında yaşanan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ tartışması, gerginliğe dönüştü, bazı MHP’li milletvekilleri CHP’li Özgür Özel’in üzerine yürüdü. Tartışmalar sonrası Meclis birleşimine ara verildi.

TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Fotoğraf: DHA

CHP’li milletvekillerin 31 Mart öncesi gündeme getirilen af tartışmalarını hatırlatması ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi eleştirmesi üzerine çıktığı belirtilen gerginlik öncesi TBMM’de ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ hakkında tartışma yaşandı.

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Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri, birinci yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin değerlendirmede bulundu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne kadar hangi yollardan geçtiğinin mukayese edilmesi gerektiğini belirterek, Türk milletinin 16 Nisan’daki referandumda yeni sisteme ‘Evet’ dediğini kaydetti.

MHP’den, ‘Eski sisteme dönüş özlemi gericiliktir’ suçlaması

Sisteme yönelik eleştirilere yanıt veren Akçay, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin kefil ve referansının milli irade ve Türkiye’nin siyasal tarihi olduğunu belirterek şöyle konuştu: “24 Haziran 2018 genel seçimleriyle de bu karar teyit ve tescil edilmiş, mühür vurulmuştur. Artık geri dönüş olmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kefil ve referansı milli irade ve siyasal tarihimizdir. Bu sisteme günlük siyasi dürtülerle değil, bir zaruret sonunda geçilmiştir. Yapacağımız iş, bu sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşip işletilmesine çalışmaktır. Her ne ad altında olursa olsun eski sisteme dönüş özlemi taşımak siyasal gericiliktir.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Akçay’ın, “Eski sisteme dönüş özlemi taşımak, siyasal gericiliktir” sözlerine tepki gösterdi. Sistemin en çok AKP içinde tartışıldığını öne süren Özel, ‘Güçlü Meclis’ söyleminin bilbordlarda kaldığını belirterek, “İktidar partisine mensup milletvekilleri dahi, Genel Başkanları’nın başkanlığındaki değerlendirme toplantılarında, bakanların Meclis’e gelmemesini, yürütmenin milletvekillerinden kopukluğunu, eleştirilerin bakanlar tarafından dikkate alınmadığını söylüyorlar. Bu rejimi, yeni dönemi en çok iktidar partisi kendi içinde tartışıyor, tartışmaya da muhtaç.”

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CHP’li Özel’in sözlerine yanıt, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’tan geldi. Muş, CHP’nin sistem, anayasa gibi konuları sadece eleştirdiğini ancak ellerinde hiçbir veri ve hazırlığın olmadığını öne sürdü. CHP’nin söyleminin net olmadığını aktaran Muş, şöyle dedi: “Sistemle ilgili senin fikrin ne, önerin ne, neyi savunuyorsun? Savunduğunu vatandaşa bir anlat. Vatandaş bunu oylamış. Senin bir önerin varsa, burada gücün yeterse çıkarırsın, götürürsün halka, ne alacağını görürsün. Arkadaşlar, kimseden çekindiğimiz yok, hele hele CHP’den hiçbir çekincemiz yok. CHP kendi haline baksın. Bir kere siz parti olarak neyi savunduğunuzu ortaya koyun, neyin peşindesiniz onu bir açıklayın. ‘Parlamenter sistem’ mi diyorsunuz, başka bir şey mi söylüyorsunuz, ne söylediğiniz belli değil.”

‘CHP gibi sokma akılla hareket etmeyiz’

MHP Grup Başkanvekili Akçay da, CHP’li Özel’in oturumda söylediği “Bir kolunuza MHP’yi almışsınız, karanlıkta ıslık çalıyorsunuz” sözlerine tepki göstererek, şunları söyledi: “Bunlar doğru ifadeler değil, daha güzel üslup kullanabilirsiniz yani, bu konuda yeterli, gerekli tecrübeye ve birikime de sahipsiniz. Şimdi bu McKinsey konusuna bir açıklık getirmeniz gerekir. Kimdir bu McKinsey? Hangi haddini bilmez Milliyetçi Hareket Partisi’ne veya bize böyle bir sistem değişikliği için akıl verecek? Biz CHP gibi sokma akılla hareket etmeyiz.”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu da, sistemi şöyle eleştirdi: “Şimdi, bu sistemi tecrübe ediyoruz, kağıt üstünde çok güzel olabilir bu sistem, uygulamada aksaklıklarını da görüyoruz. Yani hiç kimse devletine, milletine kötülük olsun diye kanun getirmez. Biz hükümete eskiden şerhleri olmasına rağmen, şu anda size siyasi kuvvet veren Milliyetçi Hareket Partisi’ne ‘Niçin böyle bir sistem getirdiniz?’ filan demiyoruz ya da bunu getirerek memlekete kötülük etmek istediğinizi de iddia etmiyoruz. Sadece uygulamalarında aksaklıkları gördüğümüz bu sistemin dengesini, denetimini zihinlerimizde şöyle kodlamamız lazım, siyasi hasımlık, siyasi muarızlık dolayısıyla söylüyorum, AK Parti’nin zihninde bu işin dengesi şöyledir; ‘Kemal Bey, Tayyip Bey’in salahiyetlerini kullansa razı mısınız?’ cevabı ‘evet’ ise sistem doğrudur ya da CHP için, Tayyip Bey’in salahiyetlerini kullanırken ‘evet’ ise doğrudur.”