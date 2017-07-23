Cumhurbaşkanlığı Guardian’ı yalanladı: Kılıçdaroğlu’nun adı geçmedi

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Cumhurbaşkanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yazmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da gazeteye yazı yazmak istediğini söyleyen Guardian editörünü yalanladı.

Gazetenin okur temsilcisi Paul Chadwick, okurların “Giderek otoriterleşen bir lidere neden yer veriliyor?” gibi sorular sorduğunu dile getirerek, gelen tepkilerden bir seçki yapmıştı.

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Chadwick, Kılıçdaroğlu’nun gazetede yazısının çıkmasının ardından, hükümetin kendilerine ulaştığını belirterek şunları yazmıştı: “Darbe girişiminin birinci yıldönümünden birkaç gün önce, Kemal Kılıçdaroğlu’nın yazısını hem internete hem de gazeteye girdik. Bunun ardından Türk hükümeti bize ulaştı ve denge sağlanması için cumhurbaşkanının da kendi fikirlerini Guardian’da ifade etmesi gerektiğini savundu.”

AA üzerinden yalanlama

AA’nın haberine göre yazının ardından cumhurbaşkanlığı, gazeteyle iletişime geçti.

Gazeteye, yazışmalarda Kılıçdaroğlu’nun adının hiçbir yerde geçmediği, Erdoğan’ın makalesinin ‘denge kurmak’ amacıyla yayımlanmasının talep edilmediği, Guardian’ın Londra ofisinde bir yanlış anlaşılma olduğu aktarıldı.

Öte yandan Chadwick de yazısına bugün bir not düştü.

Chadwick, yazının yayınlanmasının ardından cumhurbaşkanlığının kendileriyle temas kurduğunu ifade ederek, gazetenin Londra ofisinde bir yanlış anlama yaşanmış gibi göründüğünü kaydetti.