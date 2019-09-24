Cumhurbaşkanlığı giderleri yüzde 160 arttı: Kasa 2018’de 637.8 milyon lira açık verdi

Sayıştay verilerine göre cumhurbaşkanlığı giderleri 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 160 arttı.

Sayıştay’ın 2018 yılı denetim raporunda mutfak, temizlik, giyim-bakım ve onarım harcamalarındaki artışlar dikkat çekti.

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Fotoğraflar: DHA

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre cumhurbaşkanlığının toplam gideri 2017 yılında 362 milyon lira iken, 2018’de yüzde 160 artarak 943 milyon lirayı buldu. Geliri 305 milyon lira olan sarayın kasası geçen sene 637.8 milyon lira açık verdi.

181 milyon liraya yükselen personel giderinin 107 milyon lirası sözleşmeli personelin

Cumhurbaşkanlığı personelinin yurt içi ve yurt dışı yolculuk giderleri 14 milyon liradan 22.8 milyon liraya çıkarken, toplam personel gideri 106 milyon liradan 181 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 107 milyon lirası ise sözleşmeli personele ait.

Mal ve hizmet alımlarına 2017 yılında 156.4 milyon lira harcanmışken, geçen sene bu tutar 428 milyon 360 bin liraya çıktı.

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Projeler kapsamındaki harcamalar 2017 yılında 24.6 milyon lira iken, 2018 yılında 943 milyon 646 bin lira olarak kaydedildi.

Enerji harcamaları 25.5 milyondan 40.9 milyona çıktı

Su, ısıtma, elektrik ve internet giderleri gibi kalemlerden oluşan ‘tüketime yönelik mal ve malzeme alımları’ 25.5 milyon liradan 40.9 milyon liraya yükseldi. Binaların bakım ve onarımı için 2018’de 4.3 milyon lira harcandı.

Mutfak masrafları ikiye katlandı

‘Beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzemeleri’ başlığındaki harcamalar 2017 yılında 2 milyon 646 bin lira iken, geçen sene bu giderler iki kat artarak 5 milyon 311 bin liraya oldu.

Kırtasiye masrafları 1 milyon 641 bin liradan 2.2 milyon liraya çıkarken, ‘tıbbi ve laboratuvar sarf malzemelerine’ yapılan harcama 2 milyon 784 bin liradan 4 milyon 179 bin lira oldu.

Tören, fuar ve organizasyon harcamaları 48.9 milyon lirayı buldu

Cumhurbaşkanlığında temsil ve ağırlama kapsamında düzenlenen tören, fuar ve organizasyon giderleri 36.2 milyon liradan 48.9 milyon liraya çıktı.

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan para transferi 7 milyon 975 bin liradan 9 milyon liraya yükselirken, ailelere 5 milyon para yardımı yapıldı.