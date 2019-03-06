Cumhurbaşkanlığı CHP’nin Başakşehir sorularını ‘kapsam dışı’ diye yanıtsız bıraktı

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in Başakşehir Futbol Klübü’ne sponsor olan firmaların kamu kurumlarından aldığı ihalelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yönelttiği sorular ‘kapsam dışı’ denilerek yanıtlanmadı.

Fotoğraf: DHA

Alpay Antmen CİMER’e şu üç soruyu sormuştu:

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1 – Türkiye Süper Ligi’nde oynayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübünün kaç tane sponsoru bulunmaktadır? Bu sponsorlar hangi firmalardır?

2 – 2 Haziran 2014 tarihinden, 1 Mart 2019 tarihleri arasında Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün toplam aldığı sponsorluk desteği ne kadardır? Bunların ne kadarı döviz cinsindendir? Bu sponsorluk ve desteklerin içinde taşınmaz ve araç bulunmakta mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

3 – Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’ne sponsor olan firmalardan kaç tanesi 2014 yılı ila 2019 yılları arasında kamu kurum ve kuruluşlarından ihale almıştır? Bu ihaleler nelerdir? Bahsi geçen ihaleler ne şekilde yapılmıştır?

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‘Soru sorunca devletin tepesi kapsam dışı’

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Antmen şunları söyledi: “Milyonlarca taraftara sahip olan kulüpler taraftarlarının verdiği desteğe rağmen mali olarak çöküş yaşarken, neredeyse hiç taraftarı olmayan bir kulüp, iktidarın ve iktidarın desteklediği sermaye odaklarınca destek görmeden bu kadar sponsoru ve para kaynağını nereden bulmuştur? Tarafsız olması Anayasal ve etik bir zorunluluk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta açık şekilde Başakşehir’i desteklemesi ve bunu kamuoyunda paylaşmasını doğru mudur? Bu ve benzeri açıklamalar hakemler üzerinde bir baskı oluşturmaz mı? AKP’den ihale alan firmaların bu ihaleler karşılığında Başakşehir’e futbolcu transfer ettikleri biliniyor. Halkın parasının kimlere peşkeş çekildiğini soruyoruz ama devletin tepesi kapsama alanı dışında kalıyor!”