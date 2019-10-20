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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanlığı 2020’de 22’si otomobil 26 yeni araç alacak

Cumhurbaşkanlığının gelecek yıl 26 araç alacağı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Meclis’e sunulan 2020 bütçesindeki ayrıntılar, kamuya yeni araç alımları yapılacağını ortaya koydu.

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Buna göre Cumhurbaşkanlığı’na 2020’de ikisi güvenlikli olmak üzere 22 yeni binek araç alınacak. Dört de panel tipi araç alımı yapılacak.

Bütçede, binek otomobiller için en fazla 195 bin 700 lira ödenebileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığına ek olarak İçişleri Bakanlığı 15, Dışişleri üçü güvenlik önlemli olmak üzere altı, Danıştay güvenlik önlemli bir, Milli Savunma Bakanlığı da beş binek otomobil alacak.

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