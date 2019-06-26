Cumhurbaşkanlğı Bisiklet Turu 2020 yarışma takviminden çıkarıldı

Dünya Bisiklet Birliği (UCI), World Tour 2020 takvimini açıklarken Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu takvimden çıkardığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bu yıl 56. defa düzenlenecek.



DHA’nın haberine göre UCI, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından bu yıl 56’ncı defa düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun peş peşe 2 yıl 10 profesyonel takım şartını yerine getirmediği için yarışma takviminden çıkardı.

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Türkiye temsil edilmiyordu

Eski başkan Emin Müftüoğlu’nun federasyon başkanlığı döneminde UCI yönetiminde yer alıyordu. Ancak Müftüoğlu’nun başkanlıktan gitmesiyle yeni gelen başkan Erol Büyükbakırcı döneminde UCI yönetiminde Türkiye temsil edilmiyordu.