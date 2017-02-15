‘Cumhurbaşkanının oluru ve talimatıyla’: Türkiye ‘EURO 2024’ adaylığını resmen duyurdu

Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı (EURO 2024) düzenlemek için 2 Mart’ta adaylık başvurusunda bulunacağı resmen açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki tesislerinde yapılan bilgilendirme toplantısına Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören katıldı.

‘Stat yatırımıyla örnek ülkeyiz’

Türkiye’nin bu turnuvayı düzenlemek için daha önce de üç kez adaylık başvurusunda bulunduğunu ancak sonuç alınamadığını hatırlatan Demirören, şunları söyledi: “Türkiye, Avrupa’da hatta dünyada son birkaç senede 32’ye varan stat yatırımıyla tek örnek ülke. Senelerce yapılan müracaatlarda maalesef bir oyla olmak kaydıyla şampiyonayı alamadık. Bu sefer hem yönetim kurulu hem de ülke olarak bunu almayı hak ettiğimize inanıyoruz. Onun için bir yola çıktık. Destekleri için sayın bakanımıza, sayın başbakanımıza ve sayın cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu uzun yolun ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu yolda, bugünden itibaren hep beraber, ortak hareket edeceğimize inancımın tam olduğunu belirtiyorum.”

‘Avrupa’da bir numarayız, ABD’nin arkasından geliyoruz’

‘Cumhurbaşkanının oluru ve taliamtıyla’ adaylığın kesinleştiğini dile getiren Kılıç ise şöyle konuştu: “Sayın cumhurbaşkanımızın oluru ve talimatlarını aldık. Sayın başbakanımıza adaylığımızı bildirdik ve olurunu aldık. Bu anlamda ülkemizin en üst makamında bulunan siyasi iradenin desteğini almış olarak bu yola çıkıyoruz. İnşallah ülkemize bereket getirir. 3 Mart 2017, adaylık için başvuru son tarihi. Federasyon yetkililerimiz bu tarihten önce bunu yapacaklar. Şunu açıkça dile getirebilirim ki, Türkiye özellikle son yıllarda sayın cumhurbaşkanımızın talimat ve takibiyle, sayın başbakanımızın da takibiyle stadyum konusunda büyük bir girişime başladı. Türkiye, inşa edilen stadyum konusunda Avrupa’da bir numara. Dünyada bir numara olan ABD’nin arkasından biz geliyoruz. Bu, altyapı konusunda nereden nereye geldiğimizin göstergesidir.”

‘Berlin’in havalimanı yapımı halen bitmedi’

2020 Olimpiyat Oyunları adaylığının Türkiye’ye tecrübe kazandırdığını savunan Kılıç, ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmediğini ifade etti: “Hem havayolu, hem karayolu bazında yıldırım hızıyla yapılan yatırımlarımız var. Berlin’in yeni havalimanının yapımı hala bitmedi. Beş yıldan fazla gecikmiş durumda. Üç kez yapımı ertelendi. Biz dünyanın en büyük havalimanlarından birisini İstanbul’da yapıyoruz. Marmara Denizi’nin altından tünellerle kıtaları birbirine bağlıyoruz. Artık bunlar yapılmışken, ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum.”