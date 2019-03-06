Cumhurbaşkanından ‘FETÖ’ mesajı: Devlet kurumlarında, TSK’da halen var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘FETÖ’den ceza alanların, cezalarını çekmelerinin ardından ‘istedikleri gibi hareket edemeyeceklerini’ söyledi. Erdoğan, devlet içerisinde halen ‘FETÖ’cülerin olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz 2016’da ‘FETÖ’nün darbe girişiminin ardından örgüte operasyonlar hız kazanmıştı. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

24 TV-360 canlı yayınına katılan Erdoğan, “FETÖ’yle mücadelede bir defa onlar da beklemedikleri bir darbeyi bizden yediler” dedi.

Reklam

Cumhurbaşkanı, ‘FETÖ’cülerin kaçacak delik aradıklarını’, Türkiye’de kendini kamufle etmeye çalışanların bulunduğunu ifade etti.

“Yanlışımız olmadı mı? Tabii ki oldu. Ama bunu ne zaman ki anladık, üzerlerine gittik” diyen Erdoğan, ‘FETÖ’cülerin bir kısmının ABD’ye, bir kısmının da Almanya’ya gittiğini, samimi olan devlet başkanlarının da yakaladıkça ‘FETÖ’cüleri iade ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Bütün süreçler takipsiz bırakılamaz. Bir ülkenin istihbaratı bunlar için var. İster ByLock kullanan ister kontörlü telefon hiçbir FETÖ’cünün yaptığı yanına kar kalmayacak. Milletimiz müsterih olsun. Kararlılığımız sürüyor. Bukalemun kılıklıları da buluyoruz bulacağız. Devlet kurumları içerisinde hala var. Silahlı kuvvetlerimizde hala var. Yeni evlatlarımız yetişiyor, boşluk söz konusu değil. ‘Çılgın Türkler’ diyorlar ya, onların tahsilleri mi vardı? Şimdi biz en güzel tahsilleri de veriyoruz. Şimdi her liseden alabiliyorsun, bazı yerlerde her üniversiteden alabiliyorsun. Hızlandırılmış eğitim diyebiliriz. Kısa sürede bunları araziye sürebilecek konuma geliyoruz.

Reklam

‘Cezayı çekti bitti, iş tamam artık; istediği gibi hareket etsin’ gibi bir durum söz konusu değil. Sadece 2017 ve 2018’de 122 bin 522 FETÖ gözaltısı yapıldı ve 34 bin kişi tutuklandı. 2019 yılında ise 3 bin 306 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucu 7 bin 416 gözaltı ve bin 385 tutuklama gerçekleşti. Takip ediyoruz. İşi eğer gevşetirsek rehavet olursa bunun bedeli ağır olabilir.”