‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten yargılanan Akpınar: Özgür irademle söylediğim sözler

Bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan dava açılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılanması başladı. Akpınar, doğrudan cumhurbaşkanını hedef alan bir söz söylemediğini ifade etti.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Akpınar ve avukatları İsmet Atilla Hekimoğlu, Burçin Hekimoğlu katıldı. Gezen duruşmaya katılmadı. Gezen’in avukatları Deniz Şeren ve Fuat Selvi ile şikayetçi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Gökhan Arslanoğlu da duruşmada hazır bulundu.

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Gezen’in avukatlarının sunduğu mazeret dilekçesinde sağlık sorunları gerekçe gösterildi. Kimlik tespiti sırasında tiyatro sanatçısı olduğunu söyleyen Akpınar, aylık gelirinin ortalama 6 bin TL olduğunu belirtti.

Akpınar: Özgür irademle söylediğim sözler

Kimlik tespitinden sonra savunmasını yapan Akpınar, gençliğinden itibaren yaşamını sanata adadığını söyleyerek, “Ben, benliğim, kimliğim, kişiliğim ve karakterimle Metin Akpınar olarak 80 yaşıma geldim” dedi.

Katıldığı televizyon programında sanattan bahsettiğini söyleyen Akpınar şöyle devam etti: “Ayrıca demokrasi ve bizi demokrasiye götüren aşamalardan bahsettim. Bu bir durum tespitidir. Ben o sözleri silah altında zorla söylemedim, özgür irademle söylediğim sözlerdir. Sayın cumhurbaşkanımız net olarak hedef gösterilmemiştir. Doğrudan cumhurbaşkanına yönelik, onu hedef alan bir söz söylemedim. Öncelikle beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ederim.”

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Akpınar, olası bir ceza alması durumunda cezaya ilişkin olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğini beyan etti.

Akpınar’ın avukatları sağlık sorunları ve yaşını gerekçe göstererek müvekkillerinin önümüzdeki duruşmalardan vareste (muaf) tutulmasını istedi.

Gezen’in avukatı Deniz Şenel ise “Müvekkilimiz kronik bel fıtığı sorunu yaşıyor. Yürüyemez halde. Sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı. Bir sonraki celse hazır edeceğiz. Beyanı alındıktan sonra savunmada bulunacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avukatı Gökhan Arslanoğlu da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Duruşma ertelendi

Gezen’in mazeretini kabul eden, Akpınar’ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Hapis cezası isteniyor

İstanbul Anadolu başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Akpınar ve Gezen’in 21 Aralık 2018’de bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaların medyada yer aldığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Konuşmalarda ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunun işlendiği belirtilen iddianamede, ikilinin bu suçtan birer yıl ikişer aydan dörder yıl sekizer aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.