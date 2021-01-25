Soylu, salıverilince, ‘Bakan olsam ne yazar’ demişti: İki yıl dört aya kadar hapsi istendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya hesabından küfrettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan kişi hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan bir yıl iki aydan iki yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

Bakırköy Başsavcılığı’nca, E.E. hakkında Soylu’yla ilgili Twitter’da hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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E. E. Twitter’daki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da hakaret ettiği öne sürülmüş ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanmıştı.

Twitter’da annesiyle ilgili bir paylaşımın altına küfür yazan kişinin tutuklanmadan salıverilmesi üzerine Soylu, “Bakan olsam ne yazar” ifadelerini kullandığı paylaşım yapmıştı.