Cumhurbaşkanına ‘ekonomik OHAL’ yetkisi veren ‘torba’ komisyonda

Cumhurbaşkanına ‘ekonomik OHAL’ yetkisi de dahil ekonomi alanında düzenlemeler içeren ‘torba teklif’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri tamamlandı ve maddelere geçilmesi kabul edildi.

AKP’nin Meclis’e sunduğu torba kanun, ‘finansal sisteme sirayet edebilecek olumsuz bir gelişme’ durumunda cumhurbaşkanına kurumların yetkilerinin üzerine çıkarak müdahale etme yetkisi veriyor.

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Torba yasa teklifinin ‘Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’ kurulmasını düzenleyen 22’inci maddesindeki ilgili bölümde şöyle deniyor: “Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olup ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen ve tedbirleri derhal uygulamakla yetkili ve sorumludur.”

‘Bu tek adam rejimidir’

Komisyondaki görüşmelerde bu maddeyi eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Bu 22’nci madde, gerçekten Cumhurbaşkanına finansal OHAL yetkisi veriyor” diye konuştu.

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CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan da cumhurbaşkanına çok fazla yetki verildiğini savunarak, “Bütün yetkiler tek adama verildiğine göre, bu tek adam rejimidir. Bu kanun teklifiyle, aslında bizim ‘tek adam rejim’ söylemimizi haklı ve doğru çıkarıyorsunuz” dedi.

İYİ Parti’li vekil: ‘Cumhurbaşkanlığı yetkilidir’ diyelim

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da teklifteki ‘cumhurbaşkanı yetkilidir’ kavramının hukuken sıkıntılı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Tatlıoğlu, “Düzenlemelerde, bu dili kullananlar yüzünden cumhurbaşkanı hak ettiğinden daha fazla sopa yiyor. Burada kastedilen, cumhurbaşkanının şahsı değildir, bunu biliyoruz, ‘cumhurbaşkanlığı yetkilidir’ diyelim” önerisinde bulundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ise “Cumhurbaşkanı yetkilidir” ifadesinin Anayasa’ya uygun olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve maddelerine geçilmesi kabul edildi.

Komisyon Başkanı Bilgiç, görüşmelere yarın devam edilmek üzere toplantıyı kapattı.