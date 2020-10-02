Cumhurbaşkanı: Yargımız 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kobani soruşturmasına atıfta bulunarak, “Yargımız nasıl 15 Temmuz’un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını hukuk önünde soruyor” dedi.
Şehir hastanesinin açılışına katılan Erdoğan’ın kentteki bir sonraki adresi lideri olduğu AKP’nin Konya il teşkilatının yemeğiydi. Partililere seslenen Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:
*Gezi’nin çevreyle 17-25 Aralık olaylarının yolsuzlukla, 6-8 Ekim olaylarının DEAŞ’ın Ayn el-Arab’a saldırmasıyla bağı yoktur. Bunların hepsi plan içinde hayata geçirilmiş eylemlerdir. Gezi’den 15 Temmuz’a kadar her hadise bir sonrakinin provasıydı.
*Bölücü terör örgütü 6-8 Ekim’de elde edemediği neticeye çukur eylemleriyle ulaşmayı amaçladı. 6-8 Ekim olaylarında insanımızı sokağa çağıranlar ile çukur eylemlerinde belediyenin kepçesini, kamyonunu teröristin emrine verenler aynıdır.
*Terörün yol açtığı maddi zararı bir şekilde tazmin edersiniz fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları asla iyileştiremezsiniz.
*Cezasız kalan her suç faili azgınlaştırır. Bu ülke birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşanmıştır. Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun yürürlükte olduğu dönemler artık geride kalmıştır.
*Biz ülkemize böyle bir utancı bir daha yaşatmamaya kararlıyız.
*Demokrasiyi savunan herkesin görevi bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk değnekliği yapmak yerine adaletin tecelli etmesine yardımcı olmaktır.
*AKP’den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz.