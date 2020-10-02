Cumhurbaşkanı: Yargımız 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kobani soruşturmasına atıfta bulunarak, “Yargımız nasıl 15 Temmuz’un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını hukuk önünde soruyor” dedi.

Fotoğraf: AA

Şehir hastanesinin açılışına katılan Erdoğan’ın kentteki bir sonraki adresi lideri olduğu AKP’nin Konya il teşkilatının yemeğiydi. Partililere seslenen Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

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*Gezi’nin çevreyle 17-25 Aralık olaylarının yolsuzlukla, 6-8 Ekim olaylarının DEAŞ’ın Ayn el-Arab’a saldırmasıyla bağı yoktur. Bunların hepsi plan içinde hayata geçirilmiş eylemlerdir. Gezi’den 15 Temmuz’a kadar her hadise bir sonrakinin provasıydı.

*Bölücü terör örgütü 6-8 Ekim’de elde edemediği neticeye çukur eylemleriyle ulaşmayı amaçladı. 6-8 Ekim olaylarında insanımızı sokağa çağıranlar ile çukur eylemlerinde belediyenin kepçesini, kamyonunu teröristin emrine verenler aynıdır.

*Terörün yol açtığı maddi zararı bir şekilde tazmin edersiniz fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları asla iyileştiremezsiniz.

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*Cezasız kalan her suç faili azgınlaştırır. Bu ülke birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşanmıştır. Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun yürürlükte olduğu dönemler artık geride kalmıştır.

*Biz ülkemize böyle bir utancı bir daha yaşatmamaya kararlıyız.

*Demokrasiyi savunan herkesin görevi bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk değnekliği yapmak yerine adaletin tecelli etmesine yardımcı olmaktır.

*AKP’den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz.