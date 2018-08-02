Oktay’dan ABD’ye: Büyük devlet olmanın gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’ye yaptırımlar uygulamaya başlayan ABD yönetimine karşı büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceklerini söyledi.
Washington, İzmir’de tutuklu Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulayacağını açıkladığı yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ABD’ye giriş yasağı koymuş ve varsa bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti. ABD Senatosu da bu karardan birkaç saat sonra Türkiye’ye F-35 silah sistemlerinin satışını engelleyecek karar tasarısını jet hızıyla oylayıp kabul etmişti.
Fuat Oktay’ın konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle:
“Yaşanan son gelişmeler, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile aynı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.
Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir.
Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir devletiz. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz.”
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