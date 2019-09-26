Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depreme en büyük hazırlık panik olmamak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘depreme en büyük hazırlığın panik olmamak’ olduğunun altını çizdi.

Oktay, depremle ilgili değerlendirme yaparken, sağlık kuruluşları, valilik, il müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşlarımız teyakkuz halinde olduğunu belirterek şunları söyledi: “İstanbul deprem bölgesinde. Her an olabilir, yıllardır bildiğimiz bir şey bu. Depreme en büyük hazırlık panik olmamak. Gece de yaşayabilirsiniz gündüz de ama deprem olduğunda nasıl, nerede duracaksınız onu bilmek lazım. AFAD bunun eğitim ve bilgisini veriyor.”

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‘Doğalgaz vanasını kapatın, şalteri indirin’

Oktay, evlerde ve diğer binalarda yapılabilecek en basit ve önemli şeyin deprem anında doğalgazın vanasını kapatmak ve elektrik şalterini indirmek olduğunun altını çizdi.

Oktay, geceyi evde geçirip geçirmemekle ilgili bir soruya ise “Riskli binalarda kalınmasını tabii ki arzu etmeyiz. Vatandaşlar binada risk olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan teknik destek alabilirler” yanıtını verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlamadan önce aldığı bilgiye göre altı kişinin hafif yaralandığını bunların da çarpma, düşme gibi şeylerden kaynaklandığını söyleyen Oktay, hepsinin taburcu edildiğini vurguladı.

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İlk tespitlere göre üç binada hasar olduğunu söyleyen Oktay, minaresi yıkılan Avcılar’daki caminin 1977’de eski yönetmeliğe göre yapıldığını söyledi.

‘Felaket senaryolarının altı boştur’

Oktay, gazetecilerin, bazı uzmanların, “Şu kadar süre sonra deprem olacak” gibi yorumlar yaptığını anımsatması üzerine şunları söyledi: “Senaryolardan ziyade panik yapmadan hazırlık boyutuna bakmak gerekiyor. Böyle senaryoların altı boştur. Deprem her an da olabilir hiç de olmayabilir. Dünyada depremin ne zaman olacağını söyleyecek bir teknoloji yok. Yapabileceğimiz en güzel şey tedbir almak.”

Medyada yer alan belirli toplanma alanlarına bina inşa edildiğine dair haberlere de değinen Oktay, “Böyle şeyleri İstanbullunun gündemine getirmek yanlış” dedi. Kamu binaları ve okullardaki yenilenme oranının yüzde 92’ye ulaştığını söyleyen Oktay, her hazır olan okul ve kamu binasının aynı zamanda toplanma alanı olduğunun altını çizdi.