Cumhurbaşkanı yardımcısı: Maraş malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “(Kıbrıs) Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şöyle devam etti: “Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine azınlık statüsünü kimse reva göremez. Buna ne izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder. Ada’nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz’deyiz.”

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Haziran ayında, Kıbrıs’ta, 1974’teki harekattan beri Türk askeri kontrolünde kapalı tutulan ve ‘hayalet kent’ olarak anılan Maraş’ın (Varoşa) envanterinin çıkartılacağı açıklanmıştı. Bölgedeki ‘mülkiyet haritası’nın hazırlanmasına yönelik bu karar “Maraş açılıyor” diye yorumlanmıştı. Mülkiyet meselesi ‘Kıbrıs sorunu’nda önemli uzlaşmazlıklardan biri olarak görülürken, ‘Maraş açılımı’nın Rumların Maraş’taki mülklerle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtıkları davalarla ilgili olabileceği ifade edilmişti. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da ‘açılım’ sayesinde davalardan doğacak tazminat sorunundan kurtulunacağını söylemişti.