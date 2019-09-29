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Yaramazlara biraz batar!

CB Yardımcısı: GSM şirketlerinin haberleşme kapasitesi arttırılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’deki üç GSM operatörünün aynı anda 118 milyon kişilik haberleşme kapasitesinin bulunduğunu ifade ederek, bu sayının 175 milyona çıkarılacağını ifade etti.

26 Eylül Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından herkes telefonları aracılığıyla yakınlarından haber almak istemiş, ancak başta Türk Telekom olmak üzere bazı telefon sistemleri çökmüştü.

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Oktay’ın açıklamaları şöyle:

  • GSM şirketlerimizden aldığımız verilere göre, herhangi bir zamanda ortalama 20 milyon arama oluyor. 20 milyon kişinin birbirini aradığı hatta, deprem olduğu andan sonra yaklaşık 160 milyona çıkıyor. Tabi teknik sebeplerle de kendileri bize izah ettiler. Hattın çöktüğünü ifade ettiler.
  • Mevcutta bizim Türkiye’de olan üç operatörümüzün toplam kapasitesi 118 milyon kişinin aynı anda haberleşmesi. Bunun 175 milyona çıkarılması için ilgili operatörler arasında paylaşımı yaptık. Altı aylık süre içinde bu kapasiteye ulaşacaklar. Vodafone bir hafta süre istedi.
  • Asıl ses iletişimi, internet üzerinden yapılan iletişim. Buraya kaymamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla bununla ilgili de üç operatörün bir araya gelerek ortak bir hat kurmaları belki AFAD bünyesinde olacak, ücretsiz olacak. Kısmet olursa bir üç aylık süre içerisinde bu hat ortak bir şekilde hayata geçirilecek.
  • Üçüncüsü telsiz sistemi. Karar vericilerin ve depremi yönetecek ekiplerin kendi iletişimlerini kesintisiz sağlayabilecek hususların ayağa kaldırılması ve tamamlanması çalışmamız.
  • Yine dördüncü karar, Türkiye’de İstanbul öncelikli, yıkılabilecek binalarda olan baz istasyonları. Verilerimiz var. AFAD’ın ilgili birimleri katkı veriyor olacaklar. Bu binalar tespit edilip o binalarda baz istasyonu varsa diğer binalara, sağlıklı binalara taşınmış olacak.
  • 5G’ye geçildiğinde o zaman hiçbir sorunumuz kalmıyor. GSM şirketleri bu alana yatırım yapmak istiyorlar. Üç ay ve altı aylık süreler içerisinde tamamlıyor olacağız.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, AFAD’da, Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıya çağrılmadığını açıklamasının ardından yaşanan ‘davet polemiği’ ile ilgili konuşan Oktay, “Afetin yönetimi davet beklemez. Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil, kanal kanal dolaşmak değil, kanal kanal dolaşanlara laf yetiştirmek, cevap vermek değil” dedi.

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