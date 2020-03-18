Cumhurbaşkanı yardımcısı: Avrupa’dan tahliye tamamlandı, 2 bin 807 kişi döndü

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay dokuz Avrupa ülkesinden dönmek isteyen 2 bin 807 Türk vatandaşının tahliye işlemlerinin 06.00 itibarıyla tamamlandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay “Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Yurtlarda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun belirlediği “kurallar” çerçevesinde barınma, beslenme, sağlık ve güvenlik dahil ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin tüm tedbirler alınmıştır” dedi.

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Oktay ayrıca dün gece karantinaya alınmak üzere yurtlara götürülürken polis marifetiyle otobüsten indirilerek ailesine teslim edilen yolcuyla ilgili “Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” hatırlatması yaptı.

Türkiye’dek ‘corona‘ vakalarının sayısı 98’e yükselirken ilk ölüm dün gece yaşanmıştı.