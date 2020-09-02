Cumhurbaşkanı yardımcısı: ABD’nin ambargo kaldırma kararı istikrarı zehirliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimine yönelik silah ambargolarını kaldırmasının bölgesel barış ve istikrarı zehirlediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD, dün, Rum tarafına 33 yıldır süren silah satışı kısıtlamasını, 1 Ekim 2020’den 30 Eylül 2021’e kadar kaldırma kararı almıştı.

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AA’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın Washington şubesi SETA-DC’nin düzenlediği online panelde Türk Amerikan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, şöyle konuştu: “Yeni bir sayfa açmak istiyorsak bu konuların öncelikli olarak çözülmesi gerekir. ABD, YPG/PKK’ya desteğini sonlandırmalı, FETÖ elebaşını iade etmeli ve örgütün faaliyetlerini sonlandırmalı, Kongre’deki Türkiye karşıtı inisiyatiflere karşı çıkmalı ve Türkiye’yi F-35 programında hak ettiği yere koymalıdır. Ayrıca ABD’nin (Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik) silah ambargolarını kaldırması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemektedir.”

Türkiye ve ABD arasında ikili savunma iş birliği ortamının kötüleşmesinin ‘endişe kaynağı‘ olduğunu belirten Oktay, özellikle S-400 konusunda Türkiye ve ABD’nin diyaloğu sürdürmesi gerektiğini belirtti.

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‘Türkiye karşıtı kesimler, Washington DC’deki siyasi atmosferi kirletmektedir’

Oktay şunları söyledi: “(S-400 konusunda) Düştüğümüz içinden çıkılmaz durum, Washington’daki bazı siyasi çevrelerin, bizim stratejik müttefikliğimizin ve Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel istikrara yaptığı katkıların tam boyutunu kavrayamamasının doğrudan sonucudur. ABD Kongresinin bazı üyeleri, kişisel kısa dönemli siyasi çıkarlarını öncelik edinerek ikili ilişkilerimize zarar verme çabası içindedir.

Bu Türkiye karşıtı kesimler, Washington DC’deki siyasi atmosferi kirletmektedir. Bu tehlikelidir. Aslında, ilişkilerimizi her iki ülke ve transatlantik toplumun yararına olacak bir şekilde geliştirmeliyiz.”

Doğu Akdeniz mesajı

Oktay, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz bulmasıyla, bölgesel hidrokarbon meselelerinin uluslararası ilgi kazandığını belirtti.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin her zaman diyalog yanlısı olduğunun altını çizen Oktay, “Ancak, ne Yunanistan’dan ne de GKRY’den ne de Doğu Akdeniz’deki egemenliğimizi, temel haklarımızı ve çıkarlarımızı zedelemeye çalışan üçüncü taraflardan gelen tek taraflı adımları kabul edeceğiz” diye konuştu.

Libya konusunda da Türkiye’nin duruşunun net olduğunu belirten Oktay, “Libya’da askeri bir çözüm olamaz. Bu zihniyet ile uygulanabilir bir siyasi süreç için uluslararası çabaları destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Suriye konusunda da Türkiye’nin “istikrarlı, müreffeh ve demokratik bir güney komşusu” görmek istediğini belirten Oktay, bir diğer bölgesel konunun da Lübnan olduğunu belirtti.

Filistin konusunda da iki devletli bir çözümü desteklediklerini belirten Oktay, “ABD’den bölgedeki gücünü ve etkisini, İsrail-Filistin çatışmasına net, kapsamlı ve uzun süreli bir çözüm bulunmasına katkıda bulunulması için kullanmasını bekliyoruz” mesajını verdi.