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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanı yardımcısı: 685 gazetecinin basın kartı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu’ gerekçesiyle 685 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini söyledi.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Oktay, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılı bütçesi görüşüldüğü sırada basın kartlarının iptaliyle ilgili soruları yanıtladı. Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak İletişim Başkanlığı’nın kurulduğunu anımsatan Oktay, genel kart değişiminin amacının ‘usulsüz ve sahte kart kullanımının önüne geçilmesi, basın kartının prestijini artırarak basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak’ olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı, konuyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’de yerleşik uluslararası basın mensuplarına verilen basın kartı sayısı 2019 yılı itibarıyla 343’tür. Başkanlık tarafından yerel basına yönelik yerel medya özendirme yarışmaları, eğitimler ve bilgilendirme toplantıları yapılmakta, ayrıca basın kartı, hizmet damgalı pasaport ve benzeri konularda kolaylık sağlanmaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası süreçte milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu değerlendirilen medya kuruluşlarında çalışan veya irtibat ya da iltisak düzeyinde ilişkisi bulunduğu değerlendirilen 685 basın mensubunun basın kartı ilgili yönetmelik uyarınca iptal edilmiştir.”

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