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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanı ve vekil adaylarına kolaylık: Diplomalara noter onayı kalktı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği adaylığına başvuranlar için ‘noter onaylı’ üniversite diploması koşulunu kaldırdı.

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre  YSK’nın Resmi Gazete’de yayınlanan 327 sayılı kararında, 24 Haziran seçimlerinde YSK’ya aday listeleri verilirken, nüfus kayıt örneği, öğrenim/mezun belgesi, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi ve askerlikle ilişiği olmadığına dair belgelerin ‘e-Devlet’ kapısından (www.turkiye.gov.tr) barkodlu alınmış olanların da kabul edileceği belirtildi.

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