Cumhurbaşkanı ve vekil adaylarına kolaylık: Diplomalara noter onayı kalktı

AKP’nin kurucularından Bülent Arınç, 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, adının cumhurbaşkanı adaylığı için geçtiği süreçte kendisine danışmamasından ötürü serzenişte bulunarak, “Aramızda bu kadar hukuk varken, böyle önemli bir konuda ‘Ağabey ne diyorsun’ demesini şahsen beklerdim. Olmadı…” dedi.