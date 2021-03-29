Cumhurbaşkanı kararı: Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı

Resmi gazetede yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı.
Çetinkaya’nın yerine Mustafa Duman getirildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 Kasım 2020’de atanmış Naci Ağbal’ı, 20 Mart 2021’de selefleri gibi Merkez Bankası kanununa aykırı olarak cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden almıştı.
Ağbal’ın yerine uzun yıllar Halkbank’ta çalışmış eski AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu getirildi. Böylelikle MB başkanı 20 ayda dördüncü kez değişti.